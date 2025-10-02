Армия Германии пока не може сбивать дроны над территорией страны: в чем причина, — Bild

В последние дни по всей Германии фиксируются полеты дронов над стратегическими объектами — от верфи в Киле и нефтеперерабатывающего завода в Хайде до предприятий Airbus и военных объектов в Ростоке. Однако несмотря на несанкционированные полеты БПЛА немецкие военные, отмечают журналисты, пока не готовы из сбивать.

Следы некоторых дронов ведут к судну под иностранным флагом, двигавшемуся в сторону России через Балтийское море. Причем в ряде случаев речь идет о целых группах беспилотников, пишет издание Bild.

«Полеты беспилотников в различных странах ЕС направлены прежде всего на создание неопределенности и дестабилизацию. Как и онлайн-дезинформация, шпионаж и попытки саботажа, они являются инструментом гибридной войны», — отметил, в свою очередь, премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер.

В то же время чиновник отказался подтвердить или опровергнуть сообщение Bild о том, что беспилотники были запущены с судна под иностранным флагом в Балтийском море.

Что произошло с ПВО Германии

Между тем военные ФРГ пока не имеют права сбивать беспилотники. Это связано с отсутствием в стране полноценной системы противодронной обороны, которая начала формироваться лишь в последние годы. По словам федерального министра внутренних дел Александра Добриндта сложившаяся ситуация является “тревожным сигналом”.

Отмечается, что система ПВО, расформированная в Германии еще в 2010 году, фактически создается заново. Также дополнительным препятствием для поражения целей остается риск падения обломков на густонаселенные районы.

На фоне данной проблемы немецкие журналисты задаются вопросом, как же власти намерены защищать граждан от подобных атак. Эксперт по авиации Михаэль Санто ответил, что для этого необходимо гораздо больше средств, чем существует на сегодняшний день.

“Мы могли бы это сделать, если бы у нас было достаточно средств. Но у нас нет даже собственной концепции обороны, не говоря уже о необходимом количестве оборонных беспилотников”, — отметил он.

Санто добавил важную деталь — количество дронов-перехватчиков должно соответствовать количеству БПЛА, которые нарушают воздушное пространство, а их стоимость должна быть такой же, как и у атакующих дронов.

Напомним, немецкие власти предполагают, что беспилотные летательные аппараты над Германией целенаправленно шпионили за такими критически важными объектами, как электростанция, университетская клиника и резиденция правительства.