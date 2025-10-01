В Германии зафиксировали рой дронов над критическими объектами: власти подозревают их в шпионаже

Неопознанные дроны в Германии обнаружили над объектами критической инфраструктуры, в частности над электростанцией, военным и нефтеперерабатывающим заводами, а также над базой немецких вооруженных сил. Власти предполагают, что беспилотники вели разведку.

Related video

Рой дронов в Германии зафиксировали над крупным городом Киль, столицей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на берегу Кильского залива Балтийского моря, в конце прошлой недели, пишет 1 октября Der Spiegel. По информации издания, во власти предполагают, что эти беспилотные летательные аппараты целенаправленно шпионили за такими критически важными объектами, как электростанция, университетская клиника и резиденция правительства.

Согласно внутренней записке, 23 сентября около 21:00 над территорией завода военно-морского подразделения Thyssenkrupp пролетели два небольших дрона. Вскоре "группу дронов с главным дроном" заметили над университетской клиникой, а после 22:00 группа БПЛА появилась над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом.

Еще позже большой дрон с несколькими меньшими беспилотниками заметили над Кильским заливом. Также журналисты со ссылкой на источники в службе безопасности сообщают, что дроны фиксировались над зданием, где расположена штаб-квартира земельного парламента и над нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет топливо для аэропорта Гамбурга.

Кроме того, во внутренней записке указано, что правоохранители заметили параллельные траектории полета дронов — вероятно, для измерения объектов на земле.

Дроны в Германии: что говорят власти

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабине Зюттерлин-Ваак заявила, что власти расследуют инцидент с дронами по подозрению в шпионаже, однако не предоставляла подробностей и не упоминала, что дроны пролетали над объектами критической инфраструктуры.

По информации журналистов, 23 сентября неидентифицированные дроны также были замечены над базой немецких Вооруженных сил в Санице в Мекленбурге-Передней Померании, а на следующий день — над расположением командования военно-морских сил в Ростоке. Возле морского порта Ростока полиция замечала несколько подозрительных дронов также 29 сентября. По информации властей, большие БПЛА весом около 2,5 кг двигались "скоординировано и слаженно", и их операторов обнаружить не удалось.

Журналисты отметили, что эти случаи напоминают появление дронов в Дании, которые парализуют работу аэропортов в стране. Датские власти не исключают, что инциденты являются провокациями РФ.

Напомним, 29 сентября профильные медиа сообщали, что немецкая армия получит "проверенные в боях" дроны-перехватчики A1-Falke для захвата и нейтрализации беспилотников.

25 сентября СМИ писали, что истребители РФ угрожали немецкому фрегату "Гамбург" в Балтийском море, который участвовал в учениях НАТО Neptun Strike.

СМИ 22 сентября писали, что Германия готовится к войне с РФ на опыте Украины. Командующий Центральной медицинской службы, генерал-полковник Ральф Хоффманн прогнозирует потери ранеными до 1 000 немецких военнослужащих ежедневно в случае вторжения россиян.