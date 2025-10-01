В Німеччині зафіксували рій дронів над критичними об'єктами: влада підозрює їх у шпигунстві

Невпізнані дрони в Німеччині виявили над об'єктами критичної інфраструктури, зокрема над електростанцією, військовим і нафтопереробним заводами, а також над базою німецьких збройних сил. Влада припускає, що безпілотники вели розвідку.

Рій дронів у Німеччині зафіксували над великим містом Кіль, столицею федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн на березі Кільської затоки Балтійського моря, наприкінці минулого тижня, пише 1 жовтня Der Spiegel. За інформацією видання, у владі припускають, що ці безпілотні літальні апарати цілеспрямовано шпигували за такими критично важливими об'єктами, як електростанція, університетська клініка та резиденція уряду.

Згідно з внутрішньою запискою, 23 вересня близько 21:00 над територією заводу військово-морського підрозділу Thyssenkrupp пролетіли два невеликих дрони. Невдовзі "групу дронів з головним дроном" помітили над університетською клінікою, а після 22:00 група БПЛА з'явилася над прибережною електростанцією та Північно-Східноморським каналом.

Іще згодом великий дрон з кількома меншими безпілотниками помітили над Кільською затокою. Також журналісти з посиланням на джерела в службі безпеки повідомляють, що дрони фіксувалися над будівлею, де розташована штаб-квартира земельного парламенту та над нафтопереробним заводом Heide, який постачає пальне для аеропорту Гамбурга.

Крім того, у внутрішній записці зазначено, що правоохоронці зауважили паралельні траєкторії польоту дронів — імовірно, для виміряння об'єктів на землі.

Дрони в Німеччині: що каже влада

Міністр внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що влада розслідує інцидент з дронами за підозрою в шпигунстві, проте не надавала подробиць і не згадувала, що дрони пролітали над об'єктами критичної інфраструктури.

За інформацією журналістів, 23 вересня неідентифіковані дрони також були помічені над базою німецьких Збройних сил у Саніці в Мекленбурзі-Передній Померанії, а на наступний день — над розташуванням командування військово-морських сил в Ростоку. Біля морського порту Ростока поліція помічала кілька підозрілих дронів також 29 вересня. За інформацією влади, великі БПЛА вагою близько 2,5 кг рухалися "скоординовано та злагоджено", та їхніх операторів виявити не вдалося.

Журналісти зазначили, що ці випадки нагадують появу дронів у Данії, які паралізують роботу аеропортів у країні. Данська влада не виключає, що інциденти є провокаціями РФ.

Нагадаємо, 29 вересня профільні медіа повідомляли, що німецька армія отримає "перевірені в боях" дрони-перехоплювачі A1-Falke для захоплення й нейтралізації безпілотників.

25 вересня ЗМІ писали, що винищувачі РФ погрожували німецькому фрегату "Гамбург" у Балтійському морі, який брав участь у навчаннях НАТО Neptun Strike.

ЗМІ 22 вересня писали, що Німеччина готується до війни з РФ на досвіді України. Командувач Центральної медичної служби, генерал-полковник Ральф Гоффманн прогнозує втрати пораненими до 1 000 німецьких військовослужбовців щодня у разі вторгнення росіян.