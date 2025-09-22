Прогнозують 1000 поранених на день: Німеччина готується до війни з РФ на досвіді України, — Reuters

На тлі попереджень НАТО про можливу атаку Росії у 2029 році Збройні сили Німеччини планують, як будуть евакуювати та лікувати поранених. Німці прогнозують, що можуть втрачати пораненими до 1000 військовослужбовців щодня.

Побоювання щодо ескалації та потенційної війни з РФ посилилися в Німеччині після того, як російські літаки та безпілотники останніми днями залітали в повітряний простір Північноатлантичного альянсу (НАТО). При цьому Кремль відкидає будь-які припущення про те, що він може готувати військову агресію проти країн Альянсу, передає інформаційне агентство Reuters.

Командувач Центральної медичної служби, генерал-полковник Ральф Гоффманн зазначив, що кількість поранених в потенційному конфлікті Росії з НАТО буде залежати від інтенсивності боєзіткнень, а також від того, скільки і які військові частини до них залучають.

"Якщо казати реалістично, мова йде про цифру близько 1 000 поранених військовослужбовців на день", — сказав він журналістам.

Потенційна війна з РФ: Німеччина вчиться на досвіді України

За словами Гоффманна, Німеччина на тлі російської загрози адаптує свою медичну підготовку з урахуванням досвіду України. Генерал-полковник зазначив, що характер ведення бойових дій в російсько-українській війні кардинально відрізняється від того, що було за часів Другої світової війни, зокрема замість вогнепальних поранень бійці частіше дістають вибухові травми та опіки.

Також Гоффманн згадав про так звані "kill zone" — коридори приблизно по 10 км по обидва боки лінії фронту, які кишать безпілотними літальними апаратами та не дозволяють швидко евакуювати поранених. Командувач Центральної медичної служби наголосив на необхідності стабілізувати травмованих солдатів прямо на передовій. Крім того, для евакуації поранених потрібні гнучкі методи, такі як госпітальні поїзди та автобуси, які використовують Сили оборони України.

Гоффманн додав, що після отримання першої медичної допомоги на передовій поранених транспортуватимуть до німецьких лікарень, переважно цивільних. За його словами, в разі війни з РФ військові потребуватимуть близько 15 000 лікарняних ліжок з 440 000 наявних у країні. Також планується розширити медичну службу німецьких військових, яка на сьогодні становить 15 000 осіб.

Нагадаємо, уряд Німеччини 11 вересня оголосив у країні день національного оповіщення цивільного захисту, під час якого відбувалося тестування сирен на випадок лиха та бойових дій. В ексклюзивному коментарі Фокусу українка Анна Мінчева, яка мешкає у ФРН, розповіла, що раніше таке тестування відбувалося раз на рік, а цього року вже провели щонайменше 2-3 перевірки.

7 вересня ЗМІ писали, що в Німеччині хочуть створити національний резерв равіолі та інших продуктів швидкого приготування перед загрозою потенціальної війни Росії з Європою.