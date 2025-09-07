На випадок війни РФ з Європою: в Німеччині хочуть створити національний резерв равіолі, — WP

Німеччина, побоюючись потенційної війни РФ з Європою, не лише переозброює свої війська та збільшує чисельність армії, а й розглядає можливість створити нові стратегічні запаси продовольства для населення. В уряді пропонують надати пріоритет консервам і продуктам швидкого приготування, таким як равіолі.

Related video

Німецький уряд на тлі російсько-української війни зобов'язався привести країну до стану бойової готовності до 2029 року. На думку офіційних осіб, до того часу росіяни можуть бути готові до удару по країні-члену Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише 6 вересня The Washington Post.

За словами журналістів, насамперед німецькі урядовці переглянули витрати бюджету, щоб спрямовувати більше коштів на військові потреби. Крім того, ведеться робота над посиленням обороноздатності та набір військовослужбовців, а також розглядається повернення обов'язкової військової служби.

Міністр сільського господарства та продовольства Німеччини Алоїс Райнер закликав переглянути національні запаси та включити до них більше продуктів, готових до вживання. На його думку, в Німеччині необхідно створити "національний резерв готових продуктів, які можна споживати одразу після нагрівання", таких як консервована сочевиця чи равіолі.

Журналісти зазначили, що десятиліттями німецькі продовольчі резерви складалися здебільшого з необроблених продуктів, таких як зернові та сушена сочевиця, та міністр вважає, що приготування страв з них займатиме багато часу в умовах надзвичайної ситуації.

Пропозиція міністра сільського господарства та продовольства обійдеться німецькому бюджету в суму до 105 мільйонів доларів. За словами Райнера, такі запаси знадобляться не лише у випадку війни, а й в разі інших криз, зокрема стихійних лих чи аварій на атомних електростанціях. Проте загроза російської агресії для політиків і німецької громадськості є основною.

"Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", — заявив цього літа газеті Süddeutsche Zeitung керівник Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих Німеччини Ральф Тіслер.

Управління планує перепрофілювання станцій метрополітену, підземних паркувань і підвалів на бомбосховища та займається складаннями цифрового довідника таких укриттів. Чиновники також закликають німецьких громадян робити продуктові запаси на 10 днів.

Загроза війни РФ з Європою: що відомо

Нагадаємо, в опублікованому 6 вересня інтерв'ю виданню "Апостроф" начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповідав, що РФ готує удар по Європі. За його словами, російська загроза для європейських країн може стати реальністю до 2030 року.

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск 5 вересня попереджав, що Білорусь та РФ тренують напад на Польщу під час військових навчань "Запад-2025".

ЗМІ 15 серпня писали, що країни Європейського Союзу планують відновити колію "Залізний Рейн", що з'єднувала порти Антверпена з німецьким регіоном Рур, щоб у разі агресії з боку РФ швидко перекидати війська та зброю.