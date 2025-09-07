На случай войны РФ с Европой: в Германии хотят создать национальный резерв равиоли, — WP

Германия, опасаясь потенциальной войны РФ с Европой, не только перевооружает свои войска и увеличивает численность армии, но и рассматривает возможность создать новые стратегические запасы продовольствия для населения. В правительстве предлагают отдать приоритет консервам и продуктам быстрого приготовления, таким как равиоли.

Немецкое правительство на фоне российско-украинской войны обязалось привести страну в состояние боевой готовности к 2029 году. По мнению официальных лиц, к тому времени россияне могут быть готовы к удару по стране-члену Североатлантического альянса (НАТО), пишет 6 сентября The Washington Post.

По словам журналистов, прежде всего немецкие чиновники пересмотрели расходы бюджета, чтобы направлять больше средств на военные нужды. Кроме того, ведется работа над усилением обороноспособности и набор военнослужащих, а также рассматривается возвращение обязательной военной службы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер призвал пересмотреть национальные запасы и включить в них больше продуктов, готовых к употреблению. По его мнению, в Германии необходимо создать "национальный резерв готовых продуктов, которые можно потреблять сразу после нагрева", таких как консервированная чечевица или равиоли.

Журналисты отметили, что десятилетиями немецкие продовольственные резервы состояли в основном из необработанных продуктов, таких как зерновые и сушеная чечевица, и министр считает, что приготовление блюд из них будет занимать много времени в условиях чрезвычайной ситуации.

Предложение министра сельского хозяйства и продовольствия обойдется немецкому бюджету в сумму до 105 миллионов долларов. По словам Райнера, такие запасы понадобятся не только в случае войны, но и в случае других кризисов, в частности стихийных бедствий или аварий на атомных электростанциях. Однако угроза российской агрессии для политиков и немецкой общественности является основной.

"Долгое время в Германии распространилось мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось", — заявил этим летом газете Süddeutsche Zeitung руководитель Федерального управления гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий Германии Ральф Тислер.

Управление планирует перепрофилирование станций метрополитена, подземных парковок и подвалов в бомбоубежища и занимается составлением цифрового справочника таких укрытий. Чиновники также призывают немецких граждан делать продуктовые запасы на 10 дней.

Угроза войны РФ с Европой: что известно

Напомним, в опубликованном 6 сентября интервью изданию "Апостроф" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что РФ готовит удар по Европе. По его словам, российская угроза для европейских стран может стать реальностью до 2030 года.

Премьер-министр Польша Дональд Туск 5 сентября предупреждал, что Беларусь и РФ тренируют нападение на Польшу во время военных учений "Запад-2025".

СМИ 15 августа писали, что страны Европейского Союза планируют восстановить колею "Железный Рейн", соединявшую порты Антверпена с немецким регионом Рур, чтобы в случае агрессии со стороны РФ быстро перебрасывать войска и оружие.