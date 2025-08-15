Ржавела 60 лет: ЕС восстанавливает ж/д путь "Железный Рейн" для переброски войск и оружия (фото)

Европейский Союз, учитывая военные угрозы со стороны Российской Федерации, взялся за восстановление железнодорожных путей "Железный Рейн". Дорога соединяет порты с землями в глубине Европы, но в течение 60 лет мирной жизни они заржавели и заросли. Между тем некоторые европейцы игнорируют угрозы и не присоединяются к проекту.

"Железный Рейн" использовались во время высадки союзников во Второй мировой войне, рассказали на портале Politico. Железнодорожные пути соединяли порты Антверпена с немецким регионом Рур. Часть железной дороги использовалась и в мирные времена. Но после вторжения РФ в Украину политики нескольких стран заговорили о восстановлении железной дороги, чтобы была возможность быстрее перевозить военные грузы, говорится в статье.

Медиа объяснило, что продолжаются переговоры между Бельгией, Нидерландами и Германией по восстановлению "Железного Рейна". Одна из причин такой заинтересованности — "повышение военной мобильности в ответ на растущую российскую угрозу", привело Politico слова чиновников. Из-за вторжения РФ в Украину имеющиеся железнодорожные пути не могут справиться с потоком военной техники и вооружения и это "действует странам на нервы".

Выяснилось, что в восстановлении железнодорожного пути заинтересована Бельгия. При этом Нидерланды и Германия сопротивляются. Нидерланды — из-за коммерческих вопросов, Германия — из-за экологических проблем. Politico написало, что сопротивление, вероятно, уменьшится, поскольку ЕС планирует выделить на программу военной мобильности 17 млрд евро.

Угрозы РФ и "Железный Рейн" — детали

На портале опубликовали фото фрагмента железной дороги, которая ржавела 60 лет. Видим, что местность заросла деревьями и травой: ее следует расчистить и привести в порядок.

Между тем в сети можно отыскать информацию о "Железном Рейне", который построили еще в 19 веке. Путь соединяет железнодорожную станцию Аахен в Германии со станцией Антверпен (Бельгия): между ними — еще 50 промежуточных станций, часть расположены в Нидерландах. Ориентировочная длина — 123 км. Бельгия пыталась начать восстановление в 2004 году, но в то время ничего не удалось сделать, и пути, важные для сообщения с немецким Руром, не затронули, рассказали на портале Railaccess. Кроме того, на портале разместили схему железнодорожных путей: видим, что существует альтернативный путь длиной 211 км. Также указывается, что цена частичного восстановления — 40 млн евро.

Отметим, Фокус писал об особенностях использования железных дорог в РФ и о том, что они регулярно попадают под удары ВСУ. 29 июля OSINT-аналитики TatarigamiUA отметил, что летом 2025 года украинцы начали систематически вредить российским железнодорожным путям, по которым на фронт везут солдат оружие и военную технику. Тогда же появилось исследование The Financial Times, в котором говорится о логистике с Дальнего Востока РФ в европейскую часть: по железной дороге идут снаряды КНДР и другие средства поражения.

Напоминаем, 15 августа Генштаб сообщил об ударе по сухогрузу в порту РФ на Каспийском море.