Іржавіла 60 років: ЄС відновлює колію "Залізний Рейн" для перекидання військ та зброї (фото)

Європа готується до воєнних загроз та почала відновлювати залізничні шляхи від портів до заводів
Європейці загадали про нестачу колій для перевезення зброї (ілюстративне фото) | Фото: Вікіпедія

Європейський Союз з огляду на воєнні загрози з боку Російської Федерації взявся за відновлення залізничних шляхів "Залізний Рейн". Колія з'єднує порти з землями вглибині Європи, але протягом 60 років мирного життя вони заіржавіли та позаростали. Тим часом дехто з європейців ігнорує загрози та не приєднується до проєкту.

"Залізний Рейн" використовувались під час висадки союзників у Другій світовій війні, розповіли на порталі Politico. Залізничні шляхи з'єднували порти Антверпена з німецьким регіоном Рур. Частина залізниці використовувалась і у мирні часи. Але після вторгнення РФ в Україну політики кількох країн заговорили про відновлення залізниці, щоб була можливість швидше перевозити військові вантажі, ідеться у статті.

Медіа пояснило, що тривають переговори між Бельгією, Нідерландами та Німеччиною щодо відновлення "Залізного Рейну". Одна з причин такої зацікавленості — "підвищення військової мобільності у відповідь на зростаючу російську загрозу", навело Politico слова посадовців. Через вторгнення РФ в Україну наявні залізничні колії не можуть впоратись з потоком військової техніки та озброєння і це "діє країнам на нерви".

З'ясувалось, що у відновленні залізничної колії зацікавлена Бельгія. При цьому Нідерланди та Німеччина опираються. Нідерланди — через комерційні питання, Німеччина — через екологічні проблеми. Politico написало, що спротив, ймовірно, зменшиться, оскільки ЄС планує виділити на програму військової мобільності 17 млрд євро.

Загрози РФ та "Залізний Рейн" — деталі

На порталі опублікували фото фрагмента залізниці, яка іржавіла 60 років. Бачимо, що місцевість заросла деревами й травою: її слід розчистити та привести до ладу.

Фото: Politico

Тим часом у мережі можна відшукати інформацію про "Залізний Рейн", який збудували ще у 19 століття. Колія з'єднує залізничну станцію Аахен у Німеччині зі станцією Антверпен (Бельгія): між ними — ще 50 проміжних станцій, частина розташовані у Нідерландах. Орієнтовна довжина — 123 км. Бельгія намагалась почати відновлення у 2004 році, але на той час нічого не вдалось зробити, і колії, важливі для сполучення з німецьким Руром, не зачепили, розповіли на порталі Railaccess. Крім того, на порталі розмістили схему залізничних шляхів: бачимо, що існує альтернативний шлях довжиною 211 км. Також вказується, що ціна часткового відновлення — 40 млн євро.

Зазначимо, Фокус писав про особливості використання залізниць у РФ і про те, що вони регулярно потрапляють під удари ЗСУ. 29 липня OSINT-аналітики TatarigamiUA зауважив, що влітку 2025 року українці почали систематично шкодити російським залізничним шляхам, якими на фронт везуть солдатів зброю та військову техніку. Тоді ж з'явилось дослідження The Financial Times, у якому ідеться про логістику з Далекого Сходу РФ у європейську частину: залізницею ідуть снаряди КНДР та інші засоби ураження.

Нагадуємо, 15 серпня Генштаб повідомив про удар по суховантажу у порту РФ на Каспійському морі.