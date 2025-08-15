Іржавіла 60 років: ЄС відновлює колію "Залізний Рейн" для перекидання військ та зброї (фото)

Європейський Союз з огляду на воєнні загрози з боку Російської Федерації взявся за відновлення залізничних шляхів "Залізний Рейн". Колія з'єднує порти з землями вглибині Європи, але протягом 60 років мирного життя вони заіржавіли та позаростали. Тим часом дехто з європейців ігнорує загрози та не приєднується до проєкту.

"Залізний Рейн" використовувались під час висадки союзників у Другій світовій війні, розповіли на порталі Politico. Залізничні шляхи з'єднували порти Антверпена з німецьким регіоном Рур. Частина залізниці використовувалась і у мирні часи. Але після вторгнення РФ в Україну політики кількох країн заговорили про відновлення залізниці, щоб була можливість швидше перевозити військові вантажі, ідеться у статті.

Медіа пояснило, що тривають переговори між Бельгією, Нідерландами та Німеччиною щодо відновлення "Залізного Рейну". Одна з причин такої зацікавленості — "підвищення військової мобільності у відповідь на зростаючу російську загрозу", навело Politico слова посадовців. Через вторгнення РФ в Україну наявні залізничні колії не можуть впоратись з потоком військової техніки та озброєння і це "діє країнам на нерви".

З'ясувалось, що у відновленні залізничної колії зацікавлена Бельгія. При цьому Нідерланди та Німеччина опираються. Нідерланди — через комерційні питання, Німеччина — через екологічні проблеми. Politico написало, що спротив, ймовірно, зменшиться, оскільки ЄС планує виділити на програму військової мобільності 17 млрд євро.

Загрози РФ та "Залізний Рейн" — деталі

На порталі опублікували фото фрагмента залізниці, яка іржавіла 60 років. Бачимо, що місцевість заросла деревами й травою: її слід розчистити та привести до ладу.

Загрози РФ та "Залізний Рейн" - фото старої залізниці Фото: Politico

Тим часом у мережі можна відшукати інформацію про "Залізний Рейн", який збудували ще у 19 століття. Колія з'єднує залізничну станцію Аахен у Німеччині зі станцією Антверпен (Бельгія): між ними — ще 50 проміжних станцій, частина розташовані у Нідерландах. Орієнтовна довжина — 123 км. Бельгія намагалась почати відновлення у 2004 році, але на той час нічого не вдалось зробити, і колії, важливі для сполучення з німецьким Руром, не зачепили, розповіли на порталі Railaccess. Крім того, на порталі розмістили схему залізничних шляхів: бачимо, що існує альтернативний шлях довжиною 211 км. Також вказується, що ціна часткового відновлення — 40 млн євро.

Загрози РФ та "Залізний Рейн" - схема старої залізниці Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про особливості використання залізниць у РФ і про те, що вони регулярно потрапляють під удари ЗСУ. 29 липня OSINT-аналітики TatarigamiUA зауважив, що влітку 2025 року українці почали систематично шкодити російським залізничним шляхам, якими на фронт везуть солдатів зброю та військову техніку. Тоді ж з'явилось дослідження The Financial Times, у якому ідеться про логістику з Далекого Сходу РФ у європейську частину: залізницею ідуть снаряди КНДР та інші засоби ураження.

Нагадуємо, 15 серпня Генштаб повідомив про удар по суховантажу у порту РФ на Каспійському морі.