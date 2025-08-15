Россияне показали фото потопленной баржи Оля-4, которая везла компоненты "Шахедов"

В результате атаки 14 беспилотников утонул российский корабль "Порт Оля 4", который привез в Российскую Федерацию груз компонентов для дронов-камикадзе "Шахед".

Related video

Российский сухогруз "Порт Оля 4" получил серьезные повреждения, говорится в сообщении российского Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Источники уверяют, что морской порт на Каспийском море пострадал от атаки десятков беспилотников. При этом намекают, что к инциденту может быть причастен Азербайджан.

Удар по РФ — как выглядит Порт Оля-4 15 августа Фото: Telegram

Новость дополняется...