Россияне показали фото потопленной баржи Оля-4, которая везла компоненты "Шахедов"
В результате атаки 14 беспилотников утонул российский корабль "Порт Оля 4", который привез в Российскую Федерацию груз компонентов для дронов-камикадзе "Шахед".
Российский сухогруз "Порт Оля 4" получил серьезные повреждения, говорится в сообщении российского Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Источники уверяют, что морской порт на Каспийском море пострадал от атаки десятков беспилотников. При этом намекают, что к инциденту может быть причастен Азербайджан.
Новость дополняется...