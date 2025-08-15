Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Россияне показали фото потопленной баржи Оля-4, которая везла компоненты "Шахедов"

Порт Оля-4 РФ после удара 15 августа
Порт Оля-4 РФ получил повреждения 15 августа | Фото: Из открытых источников

В результате атаки 14 беспилотников утонул российский корабль "Порт Оля 4", который привез в Российскую Федерацию груз компонентов для дронов-камикадзе "Шахед".

Российский сухогруз "Порт Оля 4" получил серьезные повреждения, говорится в сообщении российского Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Источники уверяют, что морской порт на Каспийском море пострадал от атаки десятков беспилотников. При этом намекают, что к инциденту может быть причастен Азербайджан.

Потопленный корабль Порт Оля-4 15 августа
Удар по РФ — как выглядит Порт Оля-4 15 августа
Фото: Telegram

