Прогнозируют 1000 раненых в день: Германия готовится к войне с РФ на опыте Украины, — Reuters

На фоне предупреждений НАТО о возможной атаке России в 2029 году Вооруженные силы Германии планируют, как будут эвакуировать и лечить раненых. Немцы прогнозируют, что могут терять ранеными до 1000 военнослужащих ежедневно.

Опасения относительно эскалации и потенциальной войны с РФ усилились в Германии после того, как российские самолеты и беспилотники в последние дни залетали в воздушное пространство Североатлантического альянса (НАТО). При этом Кремль отвергает любые предположения о том, что он может готовить военную агрессию против стран Альянса, передает информационное агентство Reuters.

Командующий Центральной медицинской службы, генерал-полковник Ральф Хоффманн отметил, что количество раненых в потенциальном конфликте России с НАТО будет зависеть от интенсивности боестолкновений, а также от того, сколько и какие воинские части к ним привлекают.

"Если говорить реалистично, речь идет о цифре около 1 000 раненых военнослужащих в день", — сказал он журналистам.

Потенциальная война с РФ: Германия учится на опыте Украины

По словам Хоффманна, Германия на фоне российской угрозы адаптирует свою медицинскую подготовку с учетом опыта Украины. Генерал-полковник отметил, что характер ведения боевых действий в российско-украинской войне кардинально отличается от того, что было во времена Второй мировой войны, в частности вместо огнестрельных ранений бойцы чаще получают взрывные травмы и ожоги.

Также Хоффманн упомянул о так называемых "kill zone" — коридорах примерно по 10 км по обе стороны линии фронта, которые кишат беспилотными летательными аппаратами и не позволяют быстро эвакуировать раненых. Командующий Центральной медицинской службы отметил необходимость стабилизировать травмированных солдат прямо на передовой. Кроме того, для эвакуации раненых нужны гибкие методы, такие как госпитальные поезда и автобусы, которые используют Силы обороны Украины.

Хоффманн добавил, что после получения первой медицинской помощи на передовой раненых будут транспортировать в немецкие больницы, преимущественно гражданские. По его словам, в случае войны с РФ военные будут нуждаться в около 15 000 больничных коек из 440 000 имеющихся в стране. Также планируется расширить медицинскую службу немецких военных, которая на сегодня составляет 15 000 человек.

Напомним, правительство Германии 11 сентября объявило в стране день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проходило тестирование сирен на случай бедствия и боевых действий. В эксклюзивном комментарии Фокусу украинка Анна Минчева, которая живет в ФРГ, рассказала, что ранее такое тестирование происходило раз в год, а в этом году уже провели как минимум 2-3 проверки.

7 сентября СМИ писали, что в Германии хотят создать национальный резерв равиоли и других продуктов быстрого приготовления перед угрозой потенциальной войны России с Европой.