Путин может "ослепить" войска НАТО: как РФ атакует военные спутники

Глава Космического командования Великобритании предупреждает, что Кремль уже начал "звездные войны" и глушит спутники, без которых не может существовать современная армия, каждую неделю.

Related video

Генерал-майор Пол Тедман заявил, что российские войска еженедельно пытаются активно препятствовать военной деятельности Великобритании и внимательно следят за космическими объектами страны. На действия РФ жалуются также в Германии и скандинавских странах, пишет Daily Mail.

"Мы видим, что россияне регулярно глушат наши спутники. У них на борту есть полезная нагрузка, которая может видеть наши спутники и пытается собрать с них информацию", — рассказал генерал.

Великобритания эксплуатирует около шести специализированных военных спутников связи и наблюдения, которые, по словам генерал-майора Тедмана, оснащены технологиями подавления помех.

Запуск военного британского спутника на ракете SpaceX Falcon Фото: SpaceX

Это произошло после того, как аэропорт Мюнхена был вынужден закрыться ночью из-за того, что рядом со взлетно-посадочными полосами было замечено несколько беспилотников, из-за чего были задержаны 17 вылетов и перенаправлены 15 прибывающих рейсов, что затронуло почти 3000 пассажиров. Однако рано утром следующего дня работа аэропорта была возобновлена.

Аналогичные остановки в Скандинавии на прошлой неделе привели к тому, что Копенгаген почти на четыре часа прекратил все взлеты и посадки после сообщений о двух или трех крупных беспилотниках, а Осло закрыл свое воздушное пространство примерно на три часа.

Власти официально не обвиняли Кремль, но ряд официальных лиц высказались о причастности Владимира Путина.

Но угроза вмешательства из космоса не ограничивается Великобританией.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными.

"Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически нарушать работу спутников", — сказал он на космической конференции в Берлине.

В ответ на растущую международную напряженность Великобритания и Соединенные Штаты в прошлом месяце провели первый скоординированный спутниковый маневр в космосе, что представители министерства обороны назвали важным шагом вперед в сотрудничестве союзников.

В период с 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен на орбиту для проверки британского "коллеги" в рамках операции "Олимпийский защитник".

Эскалация конфликта в космосе происходит на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях с Россией.

Фактически РФ уже начала звездные войны Фото: wikipedia

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на прошлой неделе предупредила, что Великобритания "готова действовать" после того, как Дональд Трамп публично призвал союзников по НАТО сбивать российские самолеты-нарушители .

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Россию, что будет сбивать любые враждебные объекты, обнаруженные в воздушном пространстве его страны. Другие лидеры НАТО также призвали организацию сделать больше для сдерживания Путина и защиты воздушного пространства стран-членов. Но в Кремле уже заявили, что если собьют ее самолет, то это приведет к прямому конфликту.

При этом, выступая на Валдае, Путин фактически подтвердил, что Россия запускала и запускает БПЛА над Европой и странами НАТО. Он пошутил, что больше так делать не будет.

Но тем временем армия Германии призналась, что пока не может сбивать вражеские дроны.