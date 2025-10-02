"Больше не буду": Путин прокомментировал атаки дронов РФ в странах Европы (видео)

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Валдай" комментировал ситуацию с беспилотными летательными аппаратами, которые недавно наблюдались над странами Европы. Он эти "заявления" способом нагнетания обстановки и отметил, что реальной угрозы для отдаленных городов нет.

Журналист поинтересовался, почему Россия якобы отправляет дроны в Данию и другие европейские страны. В ответ Путин пошутил, что таких действий больше не будет и что они не представляют реальной угрозы для европейских городов. Он напомнил, что дроны не долетают до удаленных целей и не предназначены для нанесения вреда: "Не буду больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще летают? В Лиссабон?".

Он подчеркнул, что отдельные "случаи полетов беспилотников" нельзя воспринимать как серьезную военную угрозу, и заявил, что в Европе сейчас создается информационный фон и нагнетается напряженность в Европе.

"У нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенные дальности, но целей там нет. А что самое главное? Это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом", — заметил президент РФ.

Путин также обратил внимание на то, что часть его комментариев — шутка: "Вообще, это была шутка, если что, шутка. Но предусмотрена, значит вооружена".

Кроме этого, глава Кремля в шутливой форме отметил, что сейчас некоторые люди, которые раньше интересовались НЛО, якобы будут запускать дроны ежедневно.

Там развлекаются люди, которые когда-то увлекались неопознанными летательными объектами — НЛО. Они будут запускать их каждый день. Каждый день, Божий мой. Вот и пусть ловят", — сказал он в прямом эфире.

Дроны РФ нарушили воздушное пространство стран ЕС — что известно

Напомним, что в ночь на 10 сентября польское и союзное авиапространство находилось под усиленной охраной из-за очередной атаки ВС РФ и проникновения вражеских "шахедов" на территорию Польши.

13 сентября воздушная тревога была объявлена в некоторых районах Польши и Румынии, где румынские истребители зафиксировали и перехватили российский БПЛА в своем воздушном пространстве.

Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, после чего итальянские F-35 поднялись для их перехвата.