"Більше не буду": Путін прокоментував атаки дронів РФ у країнах Європи (відео)

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на форумі "Валдай" коментував ситуацію з безпілотними літальними апаратами, які нещодавно спостерігалися над країнами Європи. Він ці "заяви" способом нагнітання обстановки та зазначив, що реальної загрози для віддалених міст немає.

Related video

Журналіст поцікавився, чому Росія нібито відправляє дрони до Данії та інших європейських країн. У відповідь Путін пожартував, що таких дій більше не буде і що вони не становлять реальної загрози для європейських міст. Він нагадав, що дрони не долітають до віддалених цілей і не призначені для завдання шкоди: "Не буду більше. Більше не буду. Не буду більше ні у Францію, ні в Данію, ні в Копенгаген. Куди ще літають? В Лісабон?".

Він підкреслив, що окремі "випадки польотів безпілотників" не можна сприймати як серйозну військову загрозу, і заявив, що у Європі наразі створюється інформаційний фон та нагнітається напруженість в Європі.

"У нас і дронів-то немає, які до Лісабона долітають. Є певні дальності, але цілей там немає. А що найголовніше? Це теж один зі способів нагнітання обстановки в цілому", — зауважив президент РФ.

Путін також звернув увагу на те, що частина його коментарів — жарт: "Взагалі, це був жарт, якщо що, жарт. Але передбачений, значить озброєний".

Окрім цього, глава Кремля у жартівливій формі зазначив, що зараз деякі люди, які раніше цікавилися НЛО, нібито запускатимуть дрони щодня.

Там розважаються люди, які колись захоплювалися нерозпізнаними літальними об’єктами — НЛО. Вони зараз запускатимуть щодня. Щодня, Божий мій. От і нехай ловлять", — сказав він у прямому ефірі.

Дрони РФ порушили повітряний простір країн ЄС — що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня польський та союзний авіапростір перебував під посиленою охороною через чергову атаку ЗС РФ і проникнення ворожих "шахедів" на територію Польщі.

13 вересня повітряна тривога була оголошена у деяких районах Польщі та Румунії, де румунські винищувачі зафіксували та перехопили російський БПЛА у своєму повітряному просторі.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна, після чого італійські F-35 піднялися для їхнього перехоплення.