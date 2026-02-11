Боєприпаси для України під питанням: Чехія не знайшла фінансування

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України наразі не має достатнього фінансування для реалізації повного плану. Із запланованих п’яти мільярдів євро вдалося зібрати лише 1,4 мільярда.

Чеський план з постачання боєприпасів для України має на меті забезпечити поставки снарядів на суму п’ять мільярдів євро (5,95 мільярда доларів) по всьому світу, але поки що їй вдалося зібрати лише 1,4 мільярда євро. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника НАТО.

Програма, до якої долучаються іноземні донори, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, а також чеські збройові компанії, спрямована на придбання для України боєприпасів великого калібру. Це повинно поліпшити для ЗСУ умови на полі бою проти Росії.

У грудні місія НАТО в Україні (NSATU) прогнозувала, що в рамках цієї ініціативи у 2025 році буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Це приблизно 43% від усіх боєприпасів, поставлених в Україну; з них – приблизно 70% боєприпасів радянського калібру.

Чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що наразі на світовому ринку доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро. За його словами, НАТО планує витратити п'ять мільярдів євро переважно на придбання сотень тисяч артилерійських снарядів за чеською схемою. Він додав, що донори вже виділили 1,4 мільярда євро.

Минулого року донори надали близько 4,8 мільярда доларів на оплату поставок боєприпасів у рамках програми. Про це заявив у грудні колишній чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Внесок Чехії склав до 145,15 мільйона доларів.

Нагадаємо, що чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив – Чехія й надалі координуватиме "снарядну ініціативу", в межах якої держави Євросоюзу постачають Україні боєприпаси. Водночас, за його словами, фінансування проєкту має здійснюватися за рахунок інших країн, а не на кошти чеських громадян.

Раніше ми також інформували, що Чехія запускає окремий технологічний проєкт на підтримку України — створення сучасного супутника спостереження за Землею. Протягом року планується розробити апарат, який дозволить Україні самостійно отримувати космічні знімки та дані незалежно від погодних умов чи часу доби.