ГУР розкрило будову ракети РФ "Изделие-30", якою вже били по Україні: чим вона особлива (фото)

Росія продовжує модернізацію свого ракетного арсеналу та представила нову крилату ракету "Изделие-3" з дальністю понад 1 500 км і бойовою частиною вагою 800 кг. Українські фахівці відзначають, що ця ракета відрізняється високим рівнем технічної складності та застосуванням передових рішень у навігації та управлінні.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Telegram, на порталі War&Sanctions опублікували детальний аналіз ракети. Там представлена інтерактивна 3D-модель, перелік основних складових та дані про 20 підприємств, задіяних у виробничій кооперації. Перші випадки застосування "Изделие-3" проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За даними розвідки, ракета належить до розробок ОКБ "Звєзда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Частина технічних рішень уніфікована з іншими виробами цього розробника: зокрема, піроклапан пневматичної системи відповідає елементам Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій схожий на АКУ-5М, які застосовуються у ракетах Х-101, Х-55 та Х-555.

Особливу увагу експертів привернула супутникова навігаційна система ракети. Вона поєднує технології двох російських компаній: завадозахищений приймач з цифровою антенною решіткою "Комєта-М12" виробництва "ВНІІР-Прогрес" та приймально-обчислювальний блок від "КБ Навіс", створений на базі NAVIS NR9. Натомість для інтеграції цих компонентів використовується блок спряження від АНПП "Темп-Авія".

Ба більше, всі три ключові елементи навігаційної системи містять імпортні комплектуючі з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі, а його серцем є 32-розрядний мікроконтролер ARM 1986ВЕ1АТ від компанії "ПКК Міландр".

