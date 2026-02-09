Витратили 2 роки на дивну розробку: росіяни тестують "вентиляторний" захист від FPV-дронів (відео)

Росіяни почали випробовувати експериментальну протидронову систему, яка замість традиційних лопатей використовує обертові троси. Перший зразок уже проходить тестування на окупованих територіях Запорізької області, демонструючи спроби Москви створити ефективний захист від FPV-дронів.

Як пишуть аналітики українського військового порталу Defense Express у своєму матеріалі за 9 лютого, нова система захисту працює за принципом швидкого обертання тросів, які у прямому сенсі відбивають атаки безпілотників. На відміну від традиційних "вентиляторних" лопатей, троси легші, менш схильні до руйнувань при контакті з землею і теоретично дозволяють забезпечити механічний захист від дронів без значного ризику пошкодження елементів конструкції.

Зокрема, на відео з тестування можна помітити наземний роботизований комплекс, який створений спеціально для випробувань цієї системи. На ньому транспортний засіб рухається по рівній місцевості, а троси обертаються з великою швидкістю. Експерти звертають увагу на те, що в реальних умовах бойового застосування система може стикатися з різними проблемами. Зокрема, нерівна місцевість, гілки дерев, кущі та висока трава можуть ускладнити роботу тросів, а сам механізм обертання займає майже весь внутрішній простір транспортного засобу.

Що цікаво, росіяни витратили близько 2 років на реалізацію ідеї з тросами для протидії безпілотникам, а сам принцип "вентиляторного" захисту був запатентований у РФ ще у травні 2025 року. У попередніх версіях системи використовувалися лопаті, але їхній масивний розмір та ризик пошкоджень при контакті з поверхнею робили конструкцію менш практичною.

Фото: Defence Express

"Але на відміну від лопатей троси все ж таки мають ряд переваг. Вони легші, а при торканні об землю це не призведе до руйнування лопаті. Водночас механізм обертання тросів займає доволі значний простір, який забирає майже весь внутрішній корисний об'єм захисної конструкції НРК", — зазначають аналітики.

Крім того, аналітичний канал BTVT зазначив, що перші ідеї застосування тросів для захисту від скидів були запатентовані ще у грудні 2023 року. Таким чином, на практичну реалізацію цієї концепції у Росії пішло понад два роки.

Хоча система поки що перебуває на етапі експериментальних випробувань, її поява свідчить про постійний пошук окупантами нових технологічних рішень для протидії безпілотним апаратам. Попри потенційні обмеження конструкції, варто очікувати появи подібних експериментальних систем у найближчій перспективі, адже РФ продовжує шукати способи підвищити ефективність власних засобів захисту на полі бою.

