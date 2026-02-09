Потратили 2 года на странную разработку: россияне тестируют "вентиляторную" защиту от дронов (видео)

Россияне начали испытывать экспериментальную противоветровую систему, которая вместо традиционных лопастей использует вращающиеся тросы. Первый образец уже проходит тестирование на оккупированных территориях Запорожской области, демонстрируя попытки Москвы создать эффективную защиту от FPV-дронов.

Как пишут аналитики украинского военного портала Defense Express в своем материале за 9 февраля, новая система защиты работает по принципу быстрого вращения тросов, которые в прямом смысле отражают атаки беспилотников. В отличие от традиционных "вентиляторных" лопастей, тросы более легкие, менее подвержены разрушениям при контакте с землей и теоретически позволяют обеспечить механическую защиту от дронов без значительного риска повреждения элементов конструкции.

В частности, на видео с тестирования можно заметить наземный роботизированный комплекс, который создан специально для испытаний этой системы. На нем транспортное средство движется по ровной местности, а тросы вращаются с большой скоростью. Эксперты обращают внимание на то, что в реальных условиях боевого применения система может сталкиваться с различными проблемами. В частности, неровная местность, ветки деревьев, кусты и высокая трава могут затруднить работу тросов, а сам механизм вращения занимает почти все внутреннее пространство транспортного средства.

Что интересно, россияне потратили около 2 лет на реализацию идеи с тросами для противодействия беспилотникам, а сам принцип "вентиляторной" защиты был запатентован в РФ еще в мае 2025 года. В предыдущих версиях системы использовались лопасти, но их массивный размер и риск повреждений при контакте с поверхностью делали конструкцию менее практичной.

Россияне сделали защиту от FPV-дронов за счет "вентиляторов" Фото: Defence Express

"Но в отличие от лопастей тросы все же имеют ряд преимуществ. Они легче, а при касании о землю это не приведет к разрушению лопасти. В то же время механизм вращения тросов занимает довольно значительное пространство, которое забирает почти весь внутренний полезный объем защитной конструкции НРК", — отмечают аналитики.

Кроме того, аналитический канал BTVT отметил, что первые идеи применения тросов для защиты от сбросов были запатентованы еще в декабре 2023 года. Таким образом, на практическую реализацию этой концепции в России ушло более двух лет.

Хотя система пока находится на этапе экспериментальных испытаний, ее появление свидетельствует о постоянном поиске оккупантами новых технологических решений для противодействия беспилотным аппаратам. Несмотря на потенциальные ограничения конструкции, стоит ожидать появления подобных экспериментальных систем в ближайшей перспективе, ведь РФ продолжает искать способы повысить эффективность собственных средств защиты на поле боя.

