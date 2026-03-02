ГУР раскрыло строение ракеты РФ "Изделие-30", которой уже били по Украине: чем она особенная (фото)

Россия продолжает модернизацию своего ракетного арсенала и представила новую крылатую ракету "Изделие-3" с дальностью более 1 500 км и боевой частью весом 800 кг. Украинские специалисты отмечают, что эта ракета отличается высоким уровнем технической сложности и применением передовых решений в навигации и управлении.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Telegram, на портале War&Sanctions опубликовали детальный анализ ракеты. Там представлена интерактивная 3D-модель, перечень основных составляющих и данные о 20 предприятиях, задействованных в производственной кооперации. Первые случаи применения "Изделие-3" против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

По данным разведки, ракета относится к разработкам ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Часть технических решений унифицирована с другими изделиями этого разработчика: в частности, пироклапан пневматической системы соответствует элементам Х-35У, а авиационное катапультное устройство похоже на АКУ-5М, которые применяются в ракетах Х-101, Х-55 и Х-555.

Відео дня

Особое внимание экспертов привлекла спутниковая навигационная система ракеты. Она сочетает технологии двух российских компаний: помехозащищенный приемник с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемно-вычислительный блок от "КБ Навис", созданный на базе NAVIS NR9. Для интеграции этих компонентов используется блок сопряжения от АНПП "Темп-Авия".

Более того, все три ключевых элемента навигационной системы содержат импортные комплектующие из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе, а его сердцем является 32-разрядный микроконтроллер ARM 1986ВЕ1АТ от компании "ПКК Миландр".

Напомним, что российские военные начали испытания экспериментальной системы защиты от дронов, которая вместо лопастей использует вращающиеся тросы. Первый прототип уже тестируют на временно оккупированной территории Запорожской области, пытаясь создать действенный барьер против FPV-дронов. Как отмечают аналитики украинского портала Defense Express, система работает по принципу быстрого вращения тросов, которые физически отражают беспилотники

Также Фокус писал, что на фронте зафиксировали новую модификацию российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк" — ТОС-3 "Дракон". По оценкам экспертов, эта версия представляет большую угрозу по сравнению с предыдущими образцами.