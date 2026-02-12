РФ бросила в бой "Дракона": Defence Express рассказал о специфике новой ТОС оккупантов

На фронте заметили новую версию российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" — ТОС-3 "Дракон", которая значительно опаснее своей предшественницы.

Минобороны РФ опубликовало видео применения на фронте новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", которую там почему-то назвали ТОС-1А (тяжелая огнеметная система) "Солнцепек". Однако, при детальном осмотре системы на видео, становится понятно, что это именно новая версия, которая претерпела довольно значительные изменения, пишет Defence Express.

Впервые ее представили только в 2024 году, причем сразу с наваренным мангалом и установленной системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез", сообщают журналисты и отмечают, что за эти два года существует немного фактов применения ТОС-3 "Дракон".

Главным изменением является установка новой пусковой установки, с уменьшенным количеством направляющих с 24 как в ТОС-1А "Солнцепек" до всего 15. Однако, уменьшение количества боезапаса вполне компенсируется заменой ракет на более дальнобойные.

Благодаря новым ракетам и пусковой установке, ТОС-3 "Дракон" исправляет один из главных своих недостатков, который сводил к минимуму весь смысл применения этой системы. Дело в том, что ТОС-1А "Солнцепек" имеет дальность стрельбы только до 6 км, и должен выйти на прямую видимость к цели, замерить дальность лазерным дальномером и произвести выстрел.

На современном поле боя так сделать уже не получится из-за распространения различных ударных дронов, которые просто не дадут развернуть подобную тяжелую технику.

Для исправления этого недостатка и адаптации этой системы к современному полю боя россияне создали ТОС-2 "Тосочка". Она уже имела дальность до 15 км, и была предназначена для стрельбы с закрытых огневых позиций. Но даже так, она попадает под контрбатарейный огонь и ударные дроны.

А шасси в виде колесного Урал-63706, не давало возможности установить соответствующую защиту. Поэтому россияне создали новый ТОС-3 "Дракон", на танковом шасси, и с максимальной дальностью, по разным данным 15-24 км.

ТОС-3 "Дракон" Фото: Defence Express

По сравнению с обычным "Солнцепеком", ТОС-3 "Дракон" получил дополнительные экраны с динамической защитой "Контакт-5", в дополнение к уже имеющемуся в лобовой проекции. Это в сочетании с шасси от Т-72, которое сохранило свое бронирование, и новыми противодронными сетками и системой РЭБ, делает ТОС-3 "Дракон" более защищенным от контрбатарейного огня и ударов дронов.

