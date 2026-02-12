В сети показали пуски шести "Фламинго", которые ударили по складу ГРАУ: летели на Котлубань (видео)

В ночь на 12 февраля крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" стартовали с тайного полигона и полетели в направлении арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации. На видео с места старта — шесть средств поражения, при этом Министерство обороны РФ сообщило, что сбило меньше ракет, чем запустили украинцы.

Генштаба ВСУ подтвердил, что по арсеналу ГРАУ ударили ракеты "Фламинго", тем временем сети показали момент пуска средств поражения. Видео опубликовал совладелец компании-производителя Денис Штилерман в сети X, который лаконично написал, что это пуски на Котлубань и он показывает эксклюзивную запись.

На видео видим пикапы, а вокруг — около десятка людей, которые следят за ходом событий на зимнем ночном полигоне. В какой-то момент слышна команда "пуск" и из-за деревьев поднимается столб огня: полетела первая ракета "Фламинго". После этого состоялись следующие пуски: средства поражения один за другим стартовали с пусковых, размещенных на расстоянии около сотни метров от группы наблюдателей в военной форме. При этом Штилерман опубликовал два видео: на первом, продолжительностью 3 мин, на переднем плане военные, на втором, продолжительностью 2 мин 36 сек, — другой ракурс, на котором видно траекторию полета.

Ориентировочно, на видео с FP-5 "Фламинго" можно насчитать шесть пусков. При этом Минобороны РФ заявило, что якобы сбило пять ракет.

Ракеты Фламинго — детали атаки на ГРАУ

Утром 12 февраля в соцсетях появились видео из села Котлубань, в котором произошли прилеты по арсеналу ГРАУ Минобороны РФ. На некоторых записях были слышны звуки полета ракет, а не дребезжание мотора дронов. OSINTеры заявили, что по арсеналу могли ударить ракеты "Фламинго", а Генштаб ВСУ позже подтвердил эту информацию. Согласно данным командования, целились по складам с ракетами и снарядами, чтобы уменьшить способность ВС РФ к наступательным действиям.

