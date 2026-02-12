Как ракеты "Фламинго" пробили коридор ПВО на "Капустин Яр" и арсенал ГРАУ, — аналитики

Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" дважды за месяц эффективно обошла системы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации, отметили аналитики. Это означает, что средство поражения доработали и теперь оно может достать даже по таким защищенным целям, как секретный полигон для пуска ракет "Орешник" или арсенал боеприпасов. Какие новые возможности появились у ракеты "Фламинго"?

Ракета FP-5 могла получить систему навигации для полета на сверхнизкой высоте, и это помогло обойти российскую ПВО, говорится в статье на портале Defense Express. Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что в течение месяца произошло два успешных попадания "Фламинго" в одном регионе, и при этом россияне не сделали выводов и не изменили подход к воздушной обороне.

На DE сделали выводы на основе успешных январских ударов "Фламинго" по полигону в Капустином Яру и по ГРАУ возле села Котлубань. Во-первых, расстояние между двумя точками попадания — около 120 км. Во-вторых, чтобы добраться до целей, средства поражения в обоих случаях спокойно прошли над Волгоградской областью и обошли местные средства ПВО. Аналитики объяснили, что по их мнению, ракеты FP-5 усовершенствовали: они могли получить улучшенную систему навигации TERCOM, о которой ранее говорила компания-производитель Fire Point. Особенность этой системы — "Фламинго" летит на малой высоте, делает фото рельефа и сравнивает по образцу. Впрочем, уточняется, что подтверждения пока нет.

Еще одна особенность ударов "Фламинго", на которую обратили внимание аналитики, — в обоих случаях речь шла о прорыве ПВО в Волгоградской области. Похоже на то, что система не может справиться с FP-5 и что россияне ничего не изменили после первой атаки.

Заметим, что о возможности ракеты "Фламинго" обходить ПВО высказался авиаэксперт Константин Криволап. В эфире медиа NV от 9 февраля Криволап отметил, что полигон "Капустин Яр" — это территория, как защищенная несколькими системами ПВО — ЗРК "Бук", С-300, С-400 и тому подобное. Отработка "Фламинго" по точке пуска ракет средней дальности "Орешник" показывает, что средство поражения ВСУ свободно проходит такую защиту: по словам эксперта, о срабатывании ПВО не было ни одного заявления.

В январе 2026 года в сети публиковали кадры пуска ракет "Фламинго" по российским целям. На видео с места событий показали четыре пусковые установки, с которых поздним вечером или ночью стартовали средства поражения. Пуски FP-5 "Фламинго" также подтвердил совладелец компании-производителя Денис Штилерман: написал в соцсети X, что они полетели в сторону Капустиного Яра.

Фокус писал об ударах ракет "Фламинго" по трем военным объектам ВС РФ, которые состоялись в первые месяцы 2026 года. Медиа и Генштаб сообщали об атаке на оборонный завод ООО"Скиф-М" в Белгородской области (25 января), по полигону Капустин Яр, с которого запускают ракету "Орешник" (5 февраля), по арсеналу ГРАУ Минобороны РФ (12 февраля).

Напоминаем, 12 февраля Генштаб ВСУ подтвердил удары Сил обороны по еще двум целям в РФ: по"Мичуринскому заводу "Прогресс" и по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский".