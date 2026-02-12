Як ракети "Фламінго" пробили коридор ППО на "Капустин Яр" та арсенал ГРАУ, — аналітики

Крилата ракета FP-5 "Фламінго" двічі за місяць ефективно обійшла системи протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби Збройних сил Російської Федерації, зауважили аналітики. Це означає, що засіб ураження допрацювали й тепер він може дістати навіть по таких захищених цілях, як секретний полігон для пуску ракет "Орешник" чи арсенал боєприпасів. Які нові можливості з'явились у ракети "Фламінго"?

Ракета FP-5 могла отримати систему навігації для польоту на наднизькій висоті, і це допомогло обійти російську ППО, ідеться у статті на порталі Defense Express. Крім того, аналітики звернули увагу на те, що протягом місяця відбулось два успішних влучання "Фламінго" в одному регіоні, і при цьому росіяни не зробили висновків і не змінили підхід до повітряної оборони.

На DE зробили висновки на основі успішних січневих ударів "Фламінго" по полігону у Капустиному Яру та по ГРАУ біля села Котлубань. По-перше, відстань між двома точками влучання — близько 120 км. По-друге, щоб дістатись до цілей, засоби ураження в обох випадках спокійно пройшли над Волгоградською областю й обійшли місцеві засоби ППО. Аналітики пояснили, що на їхню думку, ракети FP-5 вдосконалити: вони могли отримати покращену систему навігації TERCOM, про яку раніше говорила компанія-виробник Fire Point. Особливість цієї системи — "Фламінго" летить на малій висоті, робить фото рельєфу та порівнює за зразком. Втім, уточнюється, що підтвердження поки немає.

Ракета Фламінго — як працює система навігації TERCOM Фото: Defense Express

Ще одна особливість ударів "Фламінго", на яку звернули увагу аналітики, — в обох випадках ішлося про прорив ППО у Волгоградській області. Схоже на те, що система не може впоратись з FP-5 і що росіяни нічого не змінили після першої атаки.

Ракета Фламінго — карта цілей, уражених у січні-лютому 2026 року Фото: Google Maps

Ракета Фламінго — деталі

Зауважмо, що про можливості ракети "Фламінго" обходити ППО висловився авіаексперт Костянтин Криволап. У ефірі медіа NV від 9 лютого Криволап зауважив, що полігон "Капустин Яр" — це територія, як захищена кількома системами ППО — ЗРК "Бук", С-300, С-400 тощо. Відпрацювання "Фламінго" по точці пуску ракет середньої дальності "Орешник" показує, що засіб ураження ЗСУ вільно проходить такий захист: зі слів експерта, про спрацювання ППО не було жодної заяви.

У січні 2026 року у мережі публікували кадри пуску ракет "Фламінго" по російських цілях. На відео з місця подій показали чотири пускові установки, з яких пізнього вечора чи вночі стартували засоби ураження. Пуски FP-5 "Фламінго" також підтвердив співвласник компанії-виробника Денис Штілерман: написав у соцмережі X, що вони полетіли у бік Капустиного Яру.

Фокус писав про удари ракет "Фламінго" про трьох військових об'єктах ЗС РФ, які відбулись у перші місяці 2026 року. Медіа та Генштаб повідомляли про атаку на оборонний завод ТОВ "Скиф-М" у Бєлгородській області (25 січня), по полігону Капустин Яр, з якого запускають ракету "Орешник" (5 лютого), по арсеналу ГРАУ Міноборони РФ (12 лютого).

Нагадуємо, 12 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удари Сил оборони по ще двох цілях у РФ: по "Мічурінському заводу "Прогрес" та по нафтопереробному заводу "Волгоградський".