У мережі показали пуски шести "Фламінго", які вдарили по складу ГРАУ: летіли на Котлубань (відео)

В ніч на 12 лютого крилаті ракети FP-5 "Фламінго" стартували з таємного полігону та полетіли у напрямку арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації. На відео з місця старту — шість засобів ураження, при цьому Міністерство оборони РФ повідомило, що збило менше ракет, ніж запустили українці.

Генштабу ЗСУ підтвердив, що по арсеналу ГРАУ вдарили ракети "Фламінго", тим часом мережі показали момент пуску засобів ураження. Відео опублікував співвласник компанії-виробника Денис Штілерман у мережі X, який лаконічно написав, що це пуски на Котлубань і він показує ексклюзивний запис.

На відео бачимо пікапи, а навколо — близько десятка людей, які стежать за перебігом подій на зимовому нічному полігоні. У якийсь момент чути команду "пуск" і з-за дерев здіймається стовп вогню: полетіла перша ракета "Фламінго". Після цього відбулись наступні пуски: засоби ураження один за одним стартували з пускових, розміщених на відстані близько сотні метрів від групи спостерігачів у військовій формі. При цьому Штілерман опублікував два відео: на першому, тривалістю 3 хв, на передньому плані військові, на другому, тривалістю, 2 хв 36 сек, — інший ракурс, на якому видно траєкторію польоту.

Відео дня

Орієнтовно, на відео з FP-5 "Фламінго" можна нарахувати шість пусків. При цьому Міноборони РФ заявило, що начебто збило п'ять ракет.

Ракети Фламінго — деталі атаки на ГРАУ

Зранку 12 лютого у соцмережах з'явились відео з села Котлубань, у якому стались прильоти по арсеналу ГРАУ Міноборони РФ. На деяких записах було чутно звуки польоту ракет, а не деренчання мотора дронів. OSINTери заявили, що по арсеналу могли вдарити ракети "Фламінго", а Генштаб ЗСУ згодом підтвердив цю інформацію. Згідно з даними командування, цілились по складах з ракетами та снарядами, щоб зменшити здатність ЗС РФ до наступальних дій.

