Значительно дешевле и беззвучная: Украина создала собственную лазерную систему ПВО, — The Atlantic

В Украине создали прототип лазерной системы ПВО для борьбы с дронами, которая помещается в багажник пикапа и не излучает свет или шум во время работы.

Разработка является частью масштабной программы по созданию отечественного аналога "Железного купола" для защиты неба от массированных атак РФ, пишет The Atlantic.

Как говорится в материале, лазерная система Sunray компактная — она помещается в багажник пикапа и не излучает видимого света или шума во время работы. Во время испытаний установка за считанные секунды обнаружила и уничтожила дрон-мишень.

Ориентировочная стоимость украинского лазера составляет несколько сотен тысяч долларов. Это значительно дешевле западных аналогов, в частности американской системы Helios, которая стоит десятки миллионов долларов.

Кроме лазера, в состав украинского "щита" входят другие инновационные разработки:

скоростной дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, который уже сбил более 700 "Шахедов";

колесные роботы с пулеметными турелями;

углепластиковые клоны российских ракет ПВО.

Журналисты подчеркнули, что несмотря на постоянные обстрелы украинских заводов, отрасль беспилотников продолжает стремительно развиваться. По данным правительства, в стране работает около 450 компаний-производителей. В этом году Украина планирует открыть 10 "экспортных центров" в Европе, чтобы привлечь иностранные инвестиции и обеспечить стабильность поставок компонентов.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что создание "купола против дронов" — это вопрос выживания страны уже сегодня.

Ожидается, что интегрированная система отечественных средств ПВО позволит нейтрализовать угрозу российских "роев" беспилотников до лета этого года.

Напомним, в конце января Зеленский заявил, что ракеты для Patriot опоздали на день из-за неоплаченного Европой счета.

В феврале президент Украины заявил, что Воздушные силы работают "неудовлетворительно" и призвал к немедленным изменениям в работе ПВО.