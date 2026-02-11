Значно дешевша та беззвучна: Україна створила власну лазерну систему ППО, — The Atlantic

В Україні створили прототип лазерної системи ППО для боротьби з дронами, яка вміщається в багажник пікапа та не випромінює світло або шум під час роботи.

Розробка є частиною масштабної програми зі створення вітчизняного аналога "Залізного купола" для захисту неба від масованих атак РФ, пише The Atlantic.

Як йдеться у матеріалі, лазерна система Sunray компактна — вона вміщається у багажник пікапа і не випромінює видимого світла чи шуму під час роботи. Під час випробувань установка за лічені секунди виявила та знищила дрон-мішень.

Орієнтовна вартість українського лазера становить кілька сотень тисяч доларів. Це значно дешевше за західні аналоги, зокрема американську систему Helios, яка коштує десятки мільйонів доларів.

Окрім лазера, до складу українського "щита" входять інші інноваційні розробки:

Відео дня

швидкісний дрон-перехоплювач P1-Sun, надрукований на 3D-принтері, який уже збив понад 700 "Шахедів";

колісні роботи з кулеметними турелями;

вуглепластикові клони російських ракет ППО.

Журналісти підкреслили, що попри постійні обстріли українських заводів, галузь безпілотників продовжує стрімко розвиватися. За даними уряду, в країні працює близько 450 компаній-виробників. Цього року Україна планує відкрити 10 "експортних центрів" у Європі, щоб залучити іноземні інвестиції та забезпечити стабільність поставок компонентів.

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що створення "купола проти дронів" — це питання виживання країни вже сьогодні.

Очікується, що інтегрована система вітчизняних засобів ППО дозволить нейтралізувати загрозу російських "роїв" безпілотників до літа цього року.

Нагадаємо, наприкінці січня Зеленський заявив, що ракети для Patriot запізнилися на день через неоплачений Європою рахунок.

В лютому президент України заявив, що Повітряні сили працюють "незадовільно" та закликав до негайних змін в роботі ППО.