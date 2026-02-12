РФ кинула в бій "Дракона": Defence Express розповів про специфіку нової ТОС окупантів

На фронті помітили нову версію російської важкої вогнеметної системи "Солнцепек" — ТОС-3 "Дракон", яка значно небезпечніша за свою попередницю.

Міноборони РФ опублікувало відео застосування на фронті нової важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон", яку там чомусь назвали ТОС-1А (тяжка вогнеметна система) "Солнцепек". Проте, при детальному огляді системи на відео, стає зрозуміло, що це саме нова версія, що зазнала доволі значних змін, пише Defence Express.

Вперше її представили лише у 2024 році, причому одразу із навареним мангалом та встановленою системою радіоелектронної боротьби "Волнорез", повідомляють журналісти та зазначають, що за ці два роки існує небагато фактів застосування ТОС-3 "Дракон".

Головною зміною є встановлення нової пускової установки, зі зменшеною кількістю направляючих з 24 як у ТОС-1А "Солнцепек" до всього 15. Проте, зменшення кількості боєзапасу цілком компенсується заміною ракет на далекобійніші.

Завдяки новим ракетам та пусковій установці, ТОС-3 "Дракон" виправляє один з найголовніших своїх недоліків, який зводив до мінімуму весь сенс застосування цієї системи. Справа в тому, що ТОС-1А "Солнцепек" має дальність стрільби лише до 6 км, і має вийти на пряму видимість до цілі, заміряти дальність лазерним далекоміром та здійснити постріл.

На сучасному полі бою так зробити вже не вийде через поширення різних ударних дронів, які просто не дадуть розвернути подібну важку техніку.

Для виправлення цього недоліку та адаптації цієї системи до сучасного поля бою росіяни створили ТОС-2 "Тосочка". Вона вже мала дальність до 15 км, та була призначена для стрільби з закритих вогневих позицій. Але навіть так, вона потрапляє під контрбатарейний вогонь та ударні дрони.

А шасі у вигляді колісного Урал-63706, не давало можливості встановити відповідний захист. Тому росіяни створили новий ТОС-3 "Дракон", на танковому шасі, і з максимальною дальністю, за різними даними 15-24 км.

ТОС-3 "Дракон" Фото: Defence Express

Порівняно зі звичайним "Солнцепеком", ТОС-3 "Дракон" отримав додаткові екрани з динамічним захистом "Контакт-5", на додачу до вже наявного у лобовій проєкції. Це у поєднані з шасі від Т-72, яке зберегло своє бронювання, та новими протидроновими сітками й системою РЕБ, робить ТОС-3 "Дракон" більш захищеним від контрбатарейного вогню та ударів дронів.

