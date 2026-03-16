"Вони економлять": бойовий офіцер розповів, що у ЗС РФ з дронами (відео)

Російські війська на окремих ділянках фронту вже не мають переваги у застосуванні безпілотників і змушені економити певні типи дронів. Зокрема, йдеться про обмежене використання БпЛА на оптоволокні, яких у противника, ймовірно, немає у великій кількості.

Про це розповів командир роти ударних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу Роман "Десна" в інтерв’ю Фокусу.

Інтерв'ю з Романом "Десною" на YouTube-каналі Фокусу

За його словами, українські підрозділи суттєво скоротили відставання від російських військ у сфері використання безпілотників, а на окремих напрямках навіть змогли їх випередити. Зокрема, йдеться про різні типи дронів, у тому числі системи на оптоволокні з різною дальністю роботи. Українські військові активно розвивають цей напрямок та розширюють номенклатуру таких БпЛА.

Ба більше, "Десна" зазначив, що на його напрямку російські війська вже не мають технологічної переваги у цій категорії. Водночас противник використовує такі дрони обережніше і не витрачає їх масово.

Відео дня

Крім того, він пояснив, що росіяни намагаються економити безпілотники на оптоволокні та застосовують їх здебільшого для конкретних завдань. Наприклад, інколи вони виставляють так званих "ждунів" — дрони, які очікують на появу цілі. Така тактика свідчить про те, що запасів цих систем у підрозділів РФ обмежена кількість.

"На нашому напрямку можу сказати, що переваги в них немає. Вони теж економлять ці дрони, виставляють так званих "ждунів" і не розкидаються ними. Це свідчить про те, що в них немає умовної "фури", з якої можна просто брати скільки потрібно. Ймовірно, вони мають певну кількість на день — приблизно п’ять-шість, і використовують їх відповідно до цього ліміту", — зазначив військовий.

Командир також наголосив, що не спостерігає на фронті ознак масового використання таких БпЛА з боку росіян. За його оцінкою, у противника немає значних запасів оптоволоконних систем, які можна було б застосовувати без обмежень.

Натомість російські війська частково зміщують акцент на інші типи ударних безпілотників. Зокрема, вони почали активніше використовувати дрони типу "Молнія".

Як пояснив "Десна", такі апарати можуть переносити одразу кілька FPV-дронів — приблизно три одиниці — та доставляти їх до району застосування. Після цього вони можуть використовуватися для ураження різних цілей.

Крім того, російські підрозділи продовжують застосовувати й аналогові дрони. Їх використовують на тих висотах і частотах, де це дозволяють умови та де вони можуть хоча б частково обійти засоби радіоелектронної боротьби.

За словами військового, противник намагається підбирати тип безпілотника під конкретну задачу — залежно від відстані, умов роботи РЕБ та характеру цілі.

Водночас дрони "Молнія", за його оцінкою, стали досить поширеними на лінії бойового зіткнення. Росіяни максимально здешевили їх виробництво, що дозволяє використовувати ці апарати для ударів по різних об’єктах — дорогах, будівлях чи позиціях. Деякі з них можуть долітати на відстань близько 40–50 кілометрів.

Щодо дронів на оптоволокні, Роман "Десна" зазначив, що їх кількість у російських військ зараз не виглядає більшою, ніж була восени 2025 року. За його словами, на фронті не спостерігається масового "напливу" таких безпілотників, коли вони застосовуються один за одним у великій кількості.

Нагадуємо, що нещодавно у мережі з’явилося відео, де український дрон-перехоплювач "Пташка" знешкодив один із найнебезпечніших ударних БпЛА Росії — "Молнію". При цьому вартість пострілу "Пташки" виявилася у 30 разів дешевшою за сам ударний дрон противника.

Також Фокус писав, що, як розповідала волонтерка Марія Берлінська, Україна найближчим часом може зіткнутися з посиленими атаками російських дронів на оптоволокні. Вона наголосила, що для протидії масовій навалі БпЛА країні потрібно готуватися вже зараз.