ЗСУ збили ударну "Молнію" РФ дроном із сіткометом "Пташка": не РЕБ і не зенітка (відео)

У мережі з'явилось відео, як дрон-перехоплювач зі сіткометом "Пташка" знешкодив один із найнебезпечніших ударних безпілотник "Молния" Російської Федерації. При цьому постріл багаторазової "Пташки" коштував у 30 рази дешевше за ударну російську ціль. Як працює новий перехоплювач Збройних сил України?

Відео з кадрами удару з'явилось у Telegram-каналі Ptashka Drones. На 26-секундному записі — кадри повітряного "полювання" за російською "Молнією" на не вказаному відтинку фронту. Наголошується, такого збиття глядачі ще не бачили. У кадрі — запис з камери дрона-перехоплювача "Пташка", який вистрелив сіткою по БпЛА РФ. За мить після цього російський пристрій втратив керування та упав на землю.

Дрони ЗСУ — що відомо про "Пташку"

На сторінці компанії-виробника порівняли вартість збитої "Молнії" та пострілу багаторазової "Пташки". З'ясувалось, що російський дрон коштує, умовно, 1000 дол. (близько 44 тис. грн за поточному курсом НБУ), а один постріл сітки — 1500 грн. Різниця у вартості цілі та зброї — у 29 разів. Зауважується, що нова зброя ЗСУ "множитиме на нуль" російські зусилля. На порталі компанії бачимо, що "Пташка" — це багаторазовий дрон типу Mavic, до якого знизу прилаштували сіткомет — восьмипалу (або чотирипалу) конструкцію, яка тримає капсулу з сіткою та вистелює нею по цілі.

Відео дня

Новина доповнюється…