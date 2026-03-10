Міноборони повністю автоматизує закупівлю дронів для ЗСУ: що здивує у новій системі (інфографіка)

Міністерство оборони України запроваджує нову систему закупівель дронів для Збройних сил, щоб на 100% усунути вплив суб'єктивного людського фактора, повідомила пресслужба відомства. Запити формуватимуться на основі бойових потреб та задач, тобто модель та виробника обиратиме система, а не посадова особа. Яке рішення відшукали в Міноборони та як це вплине на "зоопарк" дронів в українській армії?

Дрони, які купуватимуть для війська, обиратимуть на основі даних з поля бою та потреб підрозділів ЗСУ, і при цьому не буде впливу людини, суб'єктивних рішень чи корупційних ризиків, пояснили в Міноборони. Глава відомства Михайло Федоров ініціював новий підхід, завдяки якому бійці отримуватимуть ефективні безпілотники, які не доведеться доробляти на лінії фронту.

Відомство пояснило, яким чином обиратимуть БпЛА для оборонних закупівель, усе розмаїття яких сьогодні потрапляє на фронт через централізовані закупівлі та власні ініціативи військових. Спершу підрозділи повідомлятимуть, які характеристики повинен мати дрон для виконання такої-то задачі. Щоб з'ясувати, яка модель дрона найкраще підійде для виконання поставленої ЗСУ задачі, автоматизовна система братиме дані з трьох джерел. Ці джерела — це еБали (з відеопідтвердженнями реальних влучань), DOT-Chain/Brave1 Market (закупівлі військових частин, які самостійно обирають моделі), DELTA/Mission Control (результати застосування на полі бою).

"Якщо дрон не літає або не вражає цілі – система просто не згенерує на нього потребу", — навели слова Федорова на сторінці Міноборони.

Крім того, буде ще одна новація, уточнило Міністерство. Згідно з ідеєю Федорова, державні кошти, виділені на дрони, поділять на дві частини. 80% грошей ітиме за закупівлі, а 20% — на нові розробки, випробування інновацій тощо.

Закупівлі дронів — деталі

Міністерство опублікувало інфографіку нової схеми закупівель дронів, яка, як сподівається, буде на 100% вільна від сторонніх впливів і ґрунтуватиметься я виключно на аналітиці. Схема складатиметься з п'яти кроків:

запит від підрозділів відповідно до завдання на полі бою;

Генштаб ЗСУ збирає запити та формує список з вимогами до різних варіантів БпЛА, які можуть виконати задачі підрозділів. При цьому не вказують моделі та виробників;

складається цифровий рейтинг на основі систем "еБали", DOT-Chain/Brave1 Market, DELTA/Mission Control;

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) замовляє дрони, які відповідають потребам війська. На цьому етапі "мінімізується людський фактор";

підрозділи отримують дрони відповідно до заявлених вимог.

Закупівлі дронів — нова схема Міноборони України, 10 березня Фото: Міноборони України

Зазначимо, Фокус писав про систему Delta, у яку у 2024 році інтегрували можливість роботи з дронами. Завдяки оновленню командири отримали інструмент керування роботою операторів дронів та відстежуванням результатів їхньої роботи. Тим часом у вересні 2025 року волонтер, а сьогодні — радник міністра оборони, Сергій Стерненко заявив, що держава купує для війська БпЛА поганої якості. З його слів, більшість FPV, куплених на державні гроші, були непридатними для використання.

Нагадуємо, у лютому Фокус розповів про напрямки змін безпілотників у 2026 році і про те, чому вони стануть ще небезпечнішими.