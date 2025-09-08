Понад половина з 2 млн: Стерненко заявив, що більшість FPV-дронів від держави непридатні для бою

Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що до 60% FPV-дронів в ЗСУ, які закуповуються за державним замовленням, не придатні до застосування на передовій чи потребують серйозного перероблення.

За оцінками спільноти волонтера, понад половина з 2 млн FPV-дронів, закуплених за держзамовленнями, лежать непридатними на складах. Стерненко написав у своєму Telegram-каналі 8 вересня, що це веде до втрати мільярдів гривень з державного бюджету.

За словами активіста, цьому є дві причини: логістика займає від 1 до 6 місяців, а назви дронів, які необхідно закуповувати, напряму дає Міністерству оборони Генеральний штаб ЗСУ.

"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили — це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", — заявив Стерненко.

Волонтер Стерненко заявив, що 60% закуплених за держзамовленням FPV-дронів непридатні для бою Фото: скриншот

Стерненко критикує закупівлю FPV-дронів для ЗСУ за вказівкою Генштабу

Перед цим Стерненко опублікував допис про те, що Агенція оборонних закупівель Міноборони зекономила під час закупівлі FPV-дронів майже 511 млн грн на основі тактико-технічних характеристик. Загальна очікувана вартість складала 2,058 млрд грн, а контракти в підсумку були укладені на 1,547 млрд грн.

"Угоди на основі ТТХ? Оце свавілля. Треба, щоб далі Генштаб давав вказівку купувати конкретні вироби за назвою, якими неможливо виконувати бойові завдання. Треба викинути на вітер ще кілька мільярдів", — прокоментував новину волонтер.

Стерненко критикує закупівлю дронів для ЗСУ за вказівками Генштабу Фото: скриншот

В Міністерстві оборони України та Генеральному штабі ЗСУ на момент публікації новини не коментували допис Сергія Стерненка.

Нагадаємо, у травні Сергій Стерненко розкритикував рішення Міноборони щодо зенітних FPV-дронів. Відомство використання таких безпілотників в ЗСУ без сертифікації, і волонтер зазначив, що це рішення негативно вплине на розвиток протиповітряної оборони в Україні.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповідав в опублікованому 12 серпня інтерв'ю, що волонтер Сергій Стерненко передав фронту 210 тисяч FPV-дронів.