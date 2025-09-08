Более половины из 2 млн: Стерненко заявил, что большинство FPV-дронов от государства непригодны для боя

Украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что до 60% FPV-дронов в ВСУ, которые закупаются по государственному заказу, не пригодны к применению на передовой или требуют серьезной переработки.

По оценкам сообщества волонтера, более половины из 2 млн FPV-дронов, закупленных по госзаказам, лежат непригодными на складах. Стерненко написал в своем Telegram-канале 8 сентября, что это ведет к потере миллиардов гривен из государственного бюджета.

По словам активиста, этому есть две причины: логистика занимает от 1 до 6 месяцев, а названия дронов, которые необходимо закупать, напрямую дает Министерству обороны Генеральный штаб ВСУ.

"А какие у них характеристики или почему моторы не той стороной прикрутили — это не интересует Генштаб. Здесь или огромная коррупция, или беспросветная тупость. Или два в одном, не знаю. И исправлять это потом приходится нам", — заявил Стерненко.

Волонтер Стерненко заявил, что 60% закупленных по госзаказу FPV-дронов непригодны для боя Фото: скриншот

Стерненко критикует закупку FPV-дронов для ВСУ по указанию Генштаба

Перед этим Стерненко опубликовал пост о том, что Агентство оборонных закупок Минобороны сэкономило при закупке FPV-дронов почти 511 млн грн на основе тактико-технических характеристик. Общая ожидаемая стоимость составляла 2,058 млрд грн, а контракты в итоге были заключены на 1,547 млрд грн.

"Соглашения на основе ТТХ? Вот это беспредел. Надо, чтобы дальше Генштаб давал указание покупать конкретные изделия по названию, которыми невозможно выполнять боевые задачи. Надо выбросить на ветер еще несколько миллиардов", — прокомментировал новость волонтер.

Стерненко критикует закупку дронов для ВСУ по указаниям Генштаба Фото: скриншот

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ на момент публикации новости не комментировали сообщение Сергея Стерненко.

Напомним, в мае Сергей Стерненко раскритиковал решение Минобороны относительно зенитных FPV-дронов. Ведомство использование таких беспилотников в ВСУ без сертификации, и волонтер отметил, что это решение негативно повлияет на развитие противовоздушной обороны в Украине.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказывал в опубликованном 12 августа интервью, что волонтер Сергей Стерненко передал фронту 210 тысяч FPV-дронов.