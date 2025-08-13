Передал фронту 210 тысяч FPV-дронов: Малюк рассказал, как спасли волонтера Стерненко (видео)

По словам главы СБУ Василия Малюка, нападение связано с событиями 2 мая и масштабной волонтерской деятельностью Сергея Стерненко. Нападающую задержали на месте и готовят к суду.

Related video

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что покушение на Сергея Стерненко, совершенное 1 мая этого года, было попыткой физически устранить одного из ключевых волонтеров, который передал на фронт более 210 тысяч FPV-дронов. Об этом он сообщил в эфире информационной платформы "Мы — Украина".

Малюк отметил, что Стерненко был среди тех, кто не допустил создания в Одессе так называемой "бессарабской народной республики". По его словам, покушение произошло в символическую для нападавших дату.

"Они хотели отработать по нему и убить его. Когда Сергей выходил из подъезда своего дома, по нему открыла огонь женщина, которую к этому готовили. Она стреляла из пистолета: первая пуля прошла рядом, вторая также, а третья попала между жизненно важными органами, между артериями. К счастью, наш сотрудник центра спецопераций вовремя сблизил дистанцию, отобрал оружие, обездвижил нападающую и надел на нее наручники", — рассказал руководитель СБУ.

Василий Малюк добавил, что благодаря действиям спецслужб жизнь Стерненко удалось спасти. Нападающая находится под стражей, а материалы дела после завершения досудебного расследования направят в суд. Малюк выразил уверенность, что суд вынесет реальный срок заключения.

Отдельно глава СБУ отметил еще один мотив преступления — волонтерскую деятельность Стерненко.

"Он уже передал на фронт более 210 тысяч FPV-дронов и является лидером в их поставке для Сил обороны. Это не только FPV, но и антишахетная программа. Для врага это болезненно, ведь 100 подразделений напрямую получают дроны от него", — подчеркнул Малюк.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами, в результате которых погибли 48 человек, еще более 200 получили ранения. События этого дня российская пропаганда неоднократно использовала для дестабилизации ситуации в регионе.

Как сообщал Фокус 1 мая, покушение на украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко могло быть посвящено годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Фокус также писал, что Сергея Стерненко прооперировали после нападения.

Женщину, которая напала на Сергея Стерненко, задержали сразу же после преступления.