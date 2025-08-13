Передав фронту 210 тисяч FPV-дронів: Малюк розповів, як врятували волонтера Стерненка (відео)

За словами голови СБУ Василя Малюка, напад пов’язаний із подіями 2 травня та масштабною волонтерською діяльністю Сергія Стерненка. Нападницю затримали на місці та готують до суду.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що замах на Сергія Стерненка, скоєний 1 травня цього року, був спробою фізично усунути одного з ключових волонтерів, який передав на фронт понад 210 тисяч FPV-дронів. Про це він повідомив в ефірі інформаційної платформи "Ми – Україна".

Малюк зазначив, що Стерненко був серед тих, хто не допустив створення в Одесі так званої "бессарабської народної республіки". За його словами, замах відбувся у символічну для нападників дату.

"Вони хотіли відпрацювати по ньому і вбити його. Коли Сергій виходив з під’їзду свого будинку, по ньому відкрила вогонь жінка, яку до цього готували. Вона стріляла з пістолета: перша куля пройшла поруч, друга також, а третя влучила між життєво важливими органами, між артеріями. На щастя, наш співробітник центру спецоперацій вчасно зблизив дистанцію, відібрав зброю, знерухомив нападницю та надягнув на неї кайданки", — розповів керівник СБУ.

Василь Малюк додав, що завдяки діям спецслужб життя Стерненка вдалося врятувати. Нападниця перебуває під вартою, а матеріали справи після завершення досудового розслідування направлять до суду. Малюк висловив упевненість, що суд винесе реальний термін ув’язнення.

Окремо голова СБУ наголосив на ще одному мотиві злочину — волонтерській діяльності Стерненка.

"Він уже передав на фронт понад 210 тисяч FPV-дронів і є лідером у їх постачанні для Сил оборони. Це не лише FPV, а й антишахедна програма. Для ворога це болісно, адже 100 підрозділів напряму отримують дрони від нього", — підкреслив Малюк.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами, внаслідок яких загинули 48 людей, ще понад 200 отримали поранення. Події цього дня російська пропаганда неодноразово використовувала для дестабілізації ситуації в регіоні.

Жінку, яка напала на Сергія Стерненка, затримали відразу ж після злочину.