Куля пройшла навиліт: Сергія Стерненка прооперували після нападу

Українського волонтера та блогера Сергія Стерненка прооперували після нападу на нього.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Волонтер додав, що він намагається прийти в себе.

Сергій Стерненко уточнив, що куля вийшла навиліт. Тому життєво важливих органів вона не зачепила.

"Ще раз дякую СБУ. І вам усім", — написав блогер.

Пізніше Сергій Стеренко дописав, що йому дуже пощастило.

Напад на Сергія Стерненка: що відомо

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, о 13:32 у своєму Telegram-каналі блогер написав, що на нього був скоєний напад. Сергій Стерненко додав, що його поранено. Пізніше він уточнив, що загрози його життю немає.

Пізніше стало відомо, що нападницю на Сергія Стерненка затримано. Постраждалий подякував відповідним службам за швидку реакцію.

Подробицями поділилась Служба безпеки України. У відомстві показали кадри затриманої нападниці й розповіли, що її затримали прямо на місці. Замах на блогера було скоєно з вогнепальної зброї.

Водночас народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що є список людей, на яких полюють російські спецслужби.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що затримання відбулося саме на вулиці, на очах у свідків. Цей факт дозволяє припустити, що за жінкою велось спостереження та ймовірно, навіть був проведений слідчий експеримент під контролем спецслужб.

Додамо, що це вже четвертий напад на Сергія Стерненка. Перші три відбулись в 2018 році.