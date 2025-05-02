Символічно для росіян: Стерненко розповів, чому його хотіли вбити саме 1 травня (відео)

Український волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що замах на нього напередодні міг бути присвячений до річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі.

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Про це він заявив під час ефіру на власному YouTube-каналі.

Сергій Стерненко нагадав, що 2 травня 2025 року виповнюється 11 років з дня масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, де росіяни намагались створити так звану "Одеську народну республіку". Він був безпосереднім учасником тих подій.

"Для Росії та її пропаганди знищення таких, як я, — людей, які брали участь в обороні українського півдня, — має символічне значення. Саме тому для них важливо вбити мене або будь-кого з відомих учасників тих подій, які стали на бік України", — додав він.

На думку Сергія Стерненка, це не поодинокий інцидент. Він згадав отруєння третього президента Віктора Ющенка, вбивство колишнього народного депутата В’ячеслава Чорновола, української мовознавиці Ірини Фаріон, активіста й волонтера Дем'яна Ганула.

На думку активіста, кожен публічний діяч, волонтер, відомий військовий є мішенню росіян. Сергій Стерненко поділився, що орендував броньований автомобіль та йому було надано державну охорону.

У день замаху його супроводжувала змішана група охорони — особистий охоронець і учасник спецпідрозділу "Альфа". Саме він, за словами Стерненка, фактично і врятував йому життя, вибивши з рук нападниці зброю.

Події 2 травня 2014 року в Одесі

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проукраїнськими активістами та проросійськими силами — тоді бійка в центрі міста переросла в масштабні заворушення. Кульмінацією стала пожежа в Будинку профспілок на Куликовому полі. Внаслідок масових заворушень загинуло 48 осіб.

У березні 2025 року стало відомо, що в Страсбурзі ухвалили масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності України під час тих подій. Україну визнали винною у порушенні Європейської конвенції з прав людини й зобов’язали виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам загиблих і по 12 тисяч євро — постраждалим, які отримали опіки.

Напад на Сергія Стерненка: що відомо

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, волонтер та блогер Сергій Стерненко повідомив, що на нього був скоєний напад. Він додав, що загрози його життю немає, його вже прооперували

Того ж дня нападницю затримали. Пізніше їй оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство. Жінці також обрали запобіжний захід.