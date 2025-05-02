Напад на Сергія Стерненка: нападниці обрали запобіжний захід, подробиці (відео)

Підозрюваній у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка у п'ятницю, 2 травня, в Шевченківському районному суді міста Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 29 червня.

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Про це повідомляє "Суспільне. Також суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень.

В судовому засіданні прокурор просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Сама ж підозрювана в нападі перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера. Вона також не стежила за діяльністю Сергія Стерненка.

Напад на Сергія Стерненка: що відомо

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, волонтер та блогер Сергій Стерненко повідомив, що на нього був скоєний напад. Він додав, що загрози його життю немає.

Пізніше нападницю затримали. ЗМІ оприлюднили відео нападу. Зазначалось, що замах на Сергія Стерненка було скоєно з вогнепальної зброї.

Сергія Стерненка прооперували. Куля вийшла навиліт й життєво важливих органів вона не зачепила.