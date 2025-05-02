Нападение на Сергея Стерненко: нападавшей избрали меру пресечения, подробности (видео)

Подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко в пятницу, 2 мая, в Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 29 июня.

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Об этом сообщает "Суспільне. Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю.

В судебном заседании прокурор просил применить меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Сама же подозреваемая в нападении перед судебным заседанием заявила, что не знала волонтера. Она также не следила за деятельностью Сергея Стерненко.

Нападение на Сергея Стерненко: что известно

Напомним, в четверг, 1 мая, волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение. Он добавил, что угрозы его жизни нет.

Позже нападавшую задержали. СМИ обнародовали видео нападения. Отмечалось, что покушение на Сергея Стерненко было совершено из огнестрельного оружия.

Сергея Стерненко прооперировали. Пуля вышла навылет и жизненно важных органов она не задела.