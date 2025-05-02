Замах на Стерненка: нападниці повідомили про підозру і оберуть запобіжний захід

Жінці, затриманій 1 травня за напад на волонтера та активіста Сергія Стерненка, оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство. Їй обиратимуть запобіжний захід.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України. Зазначається, що питання щодо обрання запобіжного заходу вирішуватиме Шевченківський районний суд 2 травня.

Дії нападниці кваліфіковані відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Вона затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", — зазначили у пресслужбі.

Що відомо про нападницю на Сергія Стерненка

Нападниця 1979 року народження родом з Одеської області. Однак вона зареєстрована та проживала у Києві.

Жінка орендувала квартиру в житловому комплексі в Києві, де мешкає Сергій Стерненко, і стежила за ним. За попередньою інформацією, кошти на замах, зокрема й на оренду житла, надходили на її банківські рахунки від російських спецслужб. Після надходження грошей вона знімала їх через різні банкомати та банківські каси.

Напад на Сергія Стерненка: подробиці

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, волонтер повідомив, що на нього був скоєний напад. Він додав, що загрози його життю немає.

Пізніше стало відомо, що нападницю на Сергія Стерненка затримано. ЗМІ оприлюднили відео нападу. Замах на Сергія Стерненка було скоєно з вогнепальної зброї.

Сам блогер зазначив, що його прооперували. Куля вийшла навиліт й життєво важливих органів вона не зачепила. Волонтер також поділився першим фото з лікарні після поранення.

Згодом чоловік розповів, чому на нього напали саме 1 травня. Він пов'язав напад з проросійськими мітингами 2 травня 2014 року в Одесі.

Додамо, що це вже четвертий напад на Сергія Стерненка. Перші три відбулись у 2018 році.