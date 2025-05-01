Сергій Стерненко показав перше фото з лікарні після поранення: який вигляд має блогер

Волонтер і блогер Сергій Стерненко показав своє перше фото з лікарні після замаху на нього.

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Кадри блогер опублікував на сторінці в Instagram.

"Не сьогодні, ще потанцюю на ваших могилах", — звернувся він до росіян.

У коментарях до посту користувачі соцмережі масово бажають йому якнайшвидшого одужання.

Сергій Стерненко поділився "сторіз" про те, як під час стрілянини одному з його охоронців куля пробила кофту, але сам він залишився цілий і не отримав поранень.

Сергій Стерненко дістав поранення

У Telegram Стерненко зазначив, що поки багато про що не може говорити, оскільки тривають слідчі дії.

"Але погрози від росіян на мою адресу були давно. Їм дуже не подобається інформаційна робота, і величезні поставки дронів, які ми з вами виробляємо", — зауважив він.

За його інформацією, ЗСУ вже отримали завдяки його зборам 176 000 FPV-дронів.

"Тому, звичайно, вони хотіли мене вбити", — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері звернув увагу на замах на Стерненка. Голова СБУ Василь Малюк доповів йому про перебіг розслідування.

Стерненко повідомив про напад на нього вдень 1 травня. Жінка здійснила в нього постріл із вогнепальної зброї.