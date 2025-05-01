Замах на Стерненка: Зеленський обіцяє надати суспільству "всі факти" (відео)

Напад на волонтера та блогера Сергія Стерненка розслідує Служба безпеки України. Громадськості нададуть усі подробиці справи.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що йому відомі обставини нападу на Стерненка. Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів Зеленському про перебіг розслідування справи Стерненка.

"Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, спасибі за це. Усі факти про напад будуть представлені суспільству", — сказав він.

Замах на Стерненка: усі подробиці того, що сталося

Сергій Стерненко повідомив про напад удень 1 травня в Telegram. Блогер зазначив, що він дістав поранення, загрози його життю не було. У нападі він звинуватив росіян і закликав більше надсилати йому коштів на Сили оборони України.

Правоохоронці затримали жінку, яка стріляла у Стерненка. Потерпілий дякував СБУ за блискавичну реакцію.

У СБУ показували кадри затриманої і заявили про її затримання на місці, у блогера стріляли з вогнепальної зброї. Сам Стерненко розповів, що його прооперували. Куля вийшла навиліт

Варто зазначити, що це вже четвертий напад на Стерненка, перші три спроби були 2018 року.