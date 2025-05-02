"Досі біснуються": Стерненко розповів, чому на нього напали саме 1 травня (фото)

Український волонтер та активіст Сергій Стерненко нагадав, що 2 травня 2014 року в Одесі були проросійські мітинги, які не увінчалися успіхом. Саме тому росіяни вирішили скоїти замах на блогера 1 травня 2025.

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Про це постраждалий повідомив у своєму Instagram.

"11 років тому ми відстояли Одесу. Плани росіян по створенню "ОНР" були зруйновані. Мразоти досі біснуються через це. Вчорашній замах вони хотіли здійснити якраз до цієї дати. Та вони програли тоді. Програють і зараз. Слава одеситам і харківським друзям! Слава Україні!" — написав Стерненко та показав кадри тих подій.

Тоді, 2 травня, проросійські активісти сховалися в будівлі Будинку профспілок. Учасники протистояння по обидва боки стали кидати одне в одного пляшки із запалювальною сумішшю. Почалася пожежа в будівлі, через яку загинуло 42 людини. У березні 2025 року Україну зобов’язали виплатити компенсації, але повз увагу суду не пройшли й дії Росії.

Одеса, 2014 рік

На Сергія Стерненка скоєно замах

1 травня Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього було скоєно замах. Волонтер отримав легке поранення. Куля пройшла навиліт. Його прооперували в той же день, а нападницю затримала СБУ.

У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на потреби українських захисників.

"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — написав активіст, у якого стріляли з вогнепальної зброї.

Сергія Стерненка прооперували після замаху

Реакція Зеленського на замах на Стерненка

Глава держави в той же день наголосив, що йому відомі обставини нападу на волонтера. Голова СБУ Василь Малюк доповів Зеленському про перебіг розслідування справи Сергія Стерненка.

"Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, спасибі за це. Усі факти про напад будуть представлені суспільству", — зазначив президент.

Нагадаємо, у мережі зʼявилося відео замаху на Сергія Стерненка. Нападницю затримали прямо на місці.

Також Фокус писав про те, що росіяни полюють на цілу низку українських діячів. Нардеп Олексій Гончаренко відреагував на замах на Стерненка та закликав бути обережними.