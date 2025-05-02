"До сих пор беснуются": Стерненко рассказал, почему на него напали именно 1 мая (фото)

Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко напомнил, что 2 мая 2014 года в Одессе были пророссийские митинги, которые не увенчались успехом. Именно поэтому россияне решили совершить покушение на блогера 1 мая 2025 года.

Related video

Об этом пострадавший сообщил в своем Instagram.

"11 лет назад мы отстояли Одессу. Планы россиян по созданию "ОНР" были разрушены. Мразоты до сих пор беснуются из-за этого. Вчерашнее покушение они хотели осуществить как раз к этой дате. Но они проиграли тогда. Проиграют и сейчас. Слава одесситам и харьковским друзьям! Слава Украине!" — написал Стерненко и показал кадры тех событий.

Тогда, 2 мая, пророссийские активисты спрятались в здании Дома профсоюзов. Участники противостояния с обеих сторон стали бросать друг в друга бутылки с зажигательной смесью. Начался пожар в здании, из-за которого погибло 42 человека. В марте 2025 года Украину обязали выплатить компенсации, но мимо внимания суда не прошли и действия России.

Одесса, 2014 год

На Сергея Стерненко совершено покушение

1 мая Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него было совершено покушение. Волонтер получил легкое ранение. Пуля прошла навылет. Его прооперировали в тот же день, а нападавшую задержала СБУ.

В нападении Стерненко обвинил россиян и призвал активнее донатить на нужды украинских защитников.

"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — написал активист, в которого стреляли из огнестрельного оружия.

Сергея Стерненко прооперировали после покушения

Реакция Зеленского на покушение на Стерненко

Глава государства в тот же день подчеркнул, что ему известны обстоятельства нападения на волонтера. Глава СБУ Василий Малюк доложил Зеленскому о ходе расследования дела Сергея Стерненко.

"Служба безопасности Украины задержала нападавшую — оперативно, спасибо за это. Все факты о нападении будут представлены обществу", — отметил президент.

Напомним, в сети появилось видео покушения на Сергея Стерненко. Напавшую задержали прямо на месте.

Также Фокус писал о том, что россияне охотятся на целый ряд украинских деятелей. Нардеп Алексей Гончаренко отреагировал на покушение на Стерненко и призвал быть осторожными.