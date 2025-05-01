Покушение на Стерненко: СБУ показала кадры задержания напавшей на волонтера (фото)
СБУ показала кадры задержанной нападавшей на волонтера и блогера Сергея Стерненко. Сейчас жизни активиста ничего не угрожает, он получил легкое ранение.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины 1 мая.
"СБУ предупредила убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко и задержала нападавшую", — сообщила пресс-служба государственного органа.
Покушение на блогера было совершено из огнестрельного оружия. А женщину задержали прямо на месте.
Жизни Сергея Стерненко сейчас ничего не угрожает. Он получил легкое ранение.
По данным СБУ, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
На Сергея Стерненко совершено покушение
1 мая волонтер Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него было совершено покушение. Блогер ранен, однако его жизни ничего не угрожает.
В нападении Стерненко обвинил россиян и призвал активнее донатить на Силы обороны Украины.
"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — написал активист.
В частности, пострадавший записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что имеет легкое ранение, и попросил знакомых сейчас его не беспокоить звонками.
Напомним, на Сергея Стерненко напала неизвестная женщина 1 мая, нанеся ему легкое ранение.
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