"Запрещают работать": Стерненко раскритиковал решение Минобороны относительно зенитных FPV-дронов

Общественный активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что Министерство обороны Украины запретило использование зенитных FPV-дронов в ВСУ без сертификации. По его словам, большинство производителей высокоэффективных беспилотников не подаются на государственные контракты, поэтому это решение негативно повлияет на развитие противовоздушной обороны в стране.

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Сообщение об этом волонтер опубликовал в своем Telegram-канале 29 мая.

Волонтер Стерненко говорит о запрете использования в ВСУ несертифицированных в Минобороны FPV-дронов Фото: скриншот

"Знаете как у нас развивают дроновую ПВО в профильном виде войск? Запретами!" — написал волонтер.

Стерненко перечислил запреты на тренировочные полеты, сбивание вражеских разведывательных БПЛА над городами, получение взрывчатки для боевой части и обращение за помощью в фонды помощи ВСУ и отметил, что теперь к ним добавился запрет на использование зенитных FPV-дронов без сертификации Минобороны.

"Для понимания: один из сертифицированных — это "Феникс", который убивает наших операторов", — добавил блогер.

Сергей Стерненко писал о самоподрыве FPV-дронов "Феникс" 16 сентября 2024 года. Тогда он сообщал, что из-за срабатывания платы инициации со всеми поставленными предохранителями погиб один украинский боец и были ранены еще несколько военных.

По словам волонтера, большая часть "топовых" зенитных FPV-дронов не сертифицированы Министерством обороны, потому что не все производители подаются на госконтракты.

"Можно сколько угодно производить дроны-перехватчики, но какой смысл, когда ими запрещают работать?" — спросил Стерненко.

В Министерстве обороны Украины на момент публикации материала не комментировали запрет на использование зенитных FPV-дронов без сертификации.

Отметим, разработчик дальнобойных ударных БПЛА Сергей Наумович в июне 2024 года заявлял, что запрет Совета обороны Киевской области на использование квадрокоптеров, беспилотников и гражданской авиации в небе Киевщины вредит развитию дронов в Украине, так как сокращает количество полигонов для тренировочных полетов и испытаний.

Напомним, в Минобороны Украины 29 мая сообщили о введении новой модели закупки БПЛА, которая ускорит поставки средств украинским военным. В ведомстве объяснили, что новые подходы дадут больше свободы военным частям, которые смогут получать вооружение не только на основе централизованно принятых решений.

Военные Сил обороны Украины с позывными "Осман" и "Алекс" 29 мая пожаловались на бюрократию в ВСУ, в частности в подразделениях БПЛА. По словам бойцов, от командиров больше требуют правильного заполнения актов списания "Мавиков", чем повышения эффективности подразделений.