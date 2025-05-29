"Забороняють працювати": Стерненко розкритикував рішення Міноборони щодо зенітних FPV-дронів

Громадський активіст, блогер і волонтер Сергій Стерненко заявив, що Міністерство оборони України заборонило використання зенітних FPV-дронів в ЗСУ без сертифікації. За його словами, більшість виробників високоефективних безпілотників не подаються на державні контракти, тому це рішення негативно вплине на розвиток протиповітряної оборони в країні.

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Допис про це волонтер опублікував у своєму Telegram-каналі 29 травня.

Волонтер Стерненко говорить про заборону використання в ЗСУ несертифікованих в Міноборони FPV-дронів Фото: скриншот

"Знаєте як у нас розвивають дронову ППО у профільному виді військ? Заборонами!" — написав волонтер.

Стерненко перелічив заборони на тренувальні польоти, збиття ворожих розвідувальних БПЛА над містами, отримання вибухівки для бойової частини та звернення по допомогу до фондів допомоги ЗСУ і зазначив, що тепер до них додалася заборона на використання зенітних FPV-дронів без сертифікації Міноборони.

"Для розуміння: один із сертифікованих — це "Фенікс", який вбиває наших операторів", — додав блогер.

Сергій Стерненко писав про самопідрив FPV-дронів "Фенікс" 16 вересня 2024 року. Тоді він повідомляв, що через спрацювання плати ініціації з усіма поставленими запобіжниками загинув один український боєць і були поранені ще декілька військових.

За словами волонтера, більша частина "топових" зенітних FPV-дронів не сертифіковані Міністерством оборони, бо не всі виробники подаються на держконтракти.

"Можна скільки завгодно виробляти дрони-перехоплювачі, але який сенс, коли ними забороняють працювати?" — запитав Стерненко.

В Міністерстві оборони України на момент публікації матеріалу не коментували заборону на використання зенітних FPV-дронів без сертифікації.

Зазначимо, розробник далекобійних ударних БПЛА Сергій Наумович у червні 2024 року заявляв, що заборона Ради оборони Київської області на використання квадрокоптерів, безпілотників і цивільної авіації в небі Київщини шкодить розвитку дронів в Україні, бо скорочує кількість полігонів для тренувальних польотів і випробувань.

Нагадаємо, в Міноборони України 29 травня повідомили про запровадження нової моделі закупівлі БПЛА, яка пришвидшить постачання засобів українським військовим. У відомстві пояснили, що нові підходи дадуть більше свободи військовим частинам, які зможуть отримувати озброєння не лише на основі централізовано прийнятих рішень.

Військові Сил оборони України з позивними "Осман" і "Алекс" 29 травня поскаржилися на бюрократію в ЗСУ, зокрема в підрозділах БПЛА. За словами бійців, від командирів більше вимагають правильного заповнення актів списання "Мавіків", ніж підвищення ефективності підрозділів.