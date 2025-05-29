Списання "Мавіків" важливіше за життя підлеглих: військові поскаржилися на бюрократію в ЗСУ

Військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов (позивний "Осман") поскаржився на недоукомплектованість і недостатню кваліфікацію українських екіпажів безпілотників у Донецькій області. Він заявив, що командування більше переймається списанням майна, ніж навчанням операторів БПЛА і поповненням штату.

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Про це військовослужбовець написав 29 травня у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

Станіслав Бунятов говорить про проблеми екіпажів БПЛА в Донецькій області Фото: скриншот

За словами Станіслава Бунятова, пару днів тому кілька окупантів змогли зайти в село Комар на Времівському напрямку в Донецькій області. Українські військові змогли витіснити їх попри брак особового складу на цьому напрямку.

"Бригади, що тримають оборону в цьому районі, давно виснажені та не мають достатньої кількості екіпажів БПЛА для ефективної роботи з причини відсутності ротацій та часу для перекваліфікації людей", — розповів боєць.

Бунятов зазначив, що від командирів підрозділів вимагають заповнювати акти списання "Мавіків", тоді як нагальною проблемою є неповний штат і низька навченість операторів БПЛА.

Лінія фронту в Донецькій області біля села Комар станом на 27 травня за даними DeepState Фото: скриншот

На допис "Османа" відреагував лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Він також визнав, що бюрократія є однією з найбільших проблем українських командирів і армії загалом.

"Бо більшості відносно начхати на ефективність їх підрозділу, на збереження життя підлеглих, адже в пріоритеті в них зробити все так, як у книжці, щоб потім за це не д**кнув старший начальник", — написав військовослужбовець.

Він додав, що йому відомі приклади, коли підрозділи зазнавали втрат і вимушені були залишати позиції, а командири бригад відчитували ротних через неправильне списання дронів.

Лейтенант ЗСУ називає однією з найбільших проблем у війську надлишкову бюрократію Фото: скриншот

Проблема списання майна в ЗСУ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський в лютому 2024 року підписав закон про майно в ЗСУ, який дозволяє командирам Сил оборони складати єдиний акт про списання замість оформлення десятків документів.

В листопаді 2024 року народна депутатка України Мар'яна Безугла розкритикувала бюрократію в ЗСУ. Вона розповіла, що українські оператори БПЛА повинні переписувати всі бортові номери дронів, які вони запускають щодня. Вона навела слова одного з командирів, від якого вимагали перелічити бортові номери усіх 500 безпілотників, які його підрозділ використав проти ворога протягом місяця.

Народний депутат Ярослав Железняк 15 квітня повідомляв, що Верховна Рада спростила військовим списання непридатного майна, ухваливши в цілому законопроєкт №12373. Він пояснив, що на основі єдиного акту списуватиметься все військове майно, крім стрілецької зброї та нерухомих об'єктів.

Нагадаємо, Станіслав Бунятов 22 травня розповідав, що екіпажі БПЛА ЗС РФ намагаються закріпитися в Багатирі на Донеччині, щоб паралізувати українську логістику до кордону з Дніпропетровською областю.