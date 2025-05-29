Списание "Мавиков" важнее жизни подчиненных: военные пожаловались на бюрократию в ВСУ

Военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман") пожаловался на недоукомплектованность и недостаточную квалификацию украинских экипажей беспилотников в Донецкой области. Он заявил, что командование больше занимается списанием имущества, чем обучением операторов БПЛА и пополнением штата.

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Об этом военнослужащий написал 29 мая в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

Станислав Бунятов говорит о проблемах экипажей БПЛА в Донецкой области Фото: скриншот

По словам Станислава Бунятова, пару дней назад несколько оккупантов смогли зайти в село Комар на Времовском направлении в Донецкой области. Украинские военные смогли вытеснить их несмотря на нехватку личного состава на этом направлении.

"Бригады, которые держат оборону в этом районе, давно истощены и не имеют достаточного количества экипажей БПЛА для эффективной работы по причине отсутствия ротаций и времени для переквалификации людей", — рассказал боец.

Бунятов отметил, что от командиров подразделений требуют заполнять акты списания "Мавиков", тогда как насущной проблемой является неполный штат и низкая обученность операторов БПЛА.

Линия фронта в Донецкой области возле села Комар по состоянию на 27 мая по данным DeepState Фото: скриншот

На сообщение "Османа" отреагировал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он также признал, что бюрократия является одной из самых больших проблем украинских командиров и армии в целом.

"Потому что большинству относительно плевать на эффективность их подразделения, на сохранение жизни подчиненных, ведь в приоритете у них сделать все так, как в книжке, чтобы потом за это не д**кнул старший начальник", — написал военнослужащий.

Он добавил, что ему известны примеры, когда подразделения несли потери и вынуждены были покидать позиции, а командиры бригад отчитывали ротных из-за неправильного списания дронов.

Лейтенант ВСУ называет одной из самых больших проблем в армии избыточную бюрократию Фото: скриншот

Проблема списания имущества в ВСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2024 года подписал закон об имуществе в ВСУ, который позволяет командирам Сил обороны составлять единый акт о списании вместо оформления десятков документов.

В ноябре 2024 года народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала бюрократию в ВСУ. Она рассказала, что украинские операторы БПЛА должны переписывать все бортовые номера дронов, которые они запускают ежедневно. Она привела слова одного из командиров, от которого требовали перечислить бортовые номера всех 500 беспилотников, которые его подразделение использовало против врага в течение месяца.

Народный депутат Ярослав Железняк 15 апреля сообщал, что Верховная Рада упростила военным списание непригодного имущества, приняв в целом законопроект №12373. Он пояснил, что на основе единого акта будет списываться все военное имущество, кроме стрелкового оружия и недвижимых объектов.

Напомним, Станислав Бунятов 22 мая рассказывал, что экипажи БПЛА ВС РФ пытаются закрепиться в Багатыре в Донецкой области, чтобы парализовать украинскую логистику до границы с Днепропетровской областью.