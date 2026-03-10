Минобороны полностью автоматизирует закупку дронов для ВСУ: что удивит в новой системе (инфографика)

Министерство обороны Украины вводит новую систему закупок дронов для Вооруженных сил, чтобы на 100% устранить влияние субъективного человеческого фактора, сообщила пресс-служба ведомства. Запросы будут формироваться на основе боевых потребностей и задач, то есть модель и производителя будет выбирать система, а не должностное лицо. Какое решение нашли в Минобороны и как это повлияет на "зоопарк" дронов в украинской армии?

Дроны, которые будут покупать для войска, будут выбирать на основе данных с поля боя и потребностей подразделений ВСУ, и при этом не будет влияния человека, субъективных решений или коррупционных рисков, пояснили в Минобороны. Глава ведомства Михаил Федоров инициировал новый подход, благодаря которому бойцы будут получать эффективные беспилотники, которые не придется дорабатывать на линии фронта.

Ведомство объяснило, каким образом будут выбирать БпЛА для оборонных закупок, все разнообразие которых сегодня попадает на фронт через централизованные закупки и собственные инициативы военных. Сначала подразделения будут сообщать, какие характеристики должен иметь дрон для выполнения такой-то задачи. Чтобы выяснить, какая модель дрона лучше всего подойдет для выполнения поставленной ВСУ задачи, автоматизированная система будет брать данные из трех источников. Эти источники — это еБалы (с видеоподтверждениями реальных попаданий), DOT-Chain/Brave1 Market (закупки воинских частей, которые самостоятельно выбирают модели), DELTA/Mission Control (результаты применения на поле боя).

"Если дрон не летает или не поражает цели — система просто не сгенерирует на него потребность", — привели слова Федорова на странице Минобороны.

Кроме того, будет еще одна новация, уточнило Министерство. Согласно идее Федорова, государственные средства, выделенные на дроны, поделят на две части. 80% денег будет идти за закупки, а 20% — на новые разработки, испытания инноваций и тому подобное.

Закупки дронов — детали

Министерство опубликовало инфографику новой схемы закупок дронов, которая, как надеется, будет на 100% свободна от посторонних влияний и будет основываться исключительно на аналитике. Схема будет состоять из пяти шагов:

запрос от подразделений в соответствии с задачей на поле боя;

Генштаб ВСУ собирает запросы и формирует список с требованиями к различным вариантам БпЛА, которые могут выполнить задачи подразделений. При этом не указывают модели и производителей;

составляется цифровой рейтинг на основе систем "еБалы", DOT-Chain/Brave1 Market, DELTA/Mission Control;

Агентство оборонных закупок (АОЗ) заказывает дроны, которые соответствуют потребностям войска. На этом этапе "минимизируется человеческий фактор";

подразделения получают дроны в соответствии с заявленными требованиями.

Закупки дронов — новая схема Минобороны Украины, 10 марта Фото: Минобороны Украины

Отметим, Фокус писал о системе Delta, в которую в 2024 году интегрировали возможность работы с дронами. Благодаря обновлению командиры получили инструмент управления работой операторов дронов и отслеживанием результатов их работы. Между тем в сентябре 2025 года волонтер, а сегодня — советник министра обороны, Сергей Стерненко заявил, что государство покупает для войска БпЛА плохого качества. По его словам, большинство FPV, купленных на государственные деньги, были непригодными для использования.

Напоминаем, в феврале Фокус рассказал о направлениях изменений беспилотников в 2026 году и о том, почему они станут еще опаснее.