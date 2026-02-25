Ціна удару "Колібрі": як бійці ЗСУ заробляють техніку від TAF за підтверджені удари

Оператори FPV-дронів "Колібрі" Збройних сил України мають альтернативний шанс отримати техніку в обміну на ураження цілей Збройних сил Російської Федерація, ідеться у дописі компанії-виробника. Щоб отримати бонус, необхідно надіслати відео з кадрами влучання, і тоді очікувати на винагороду — засіб радіоелектронної боротьби, безпілотники чи дрібніші речі. Щоб робити бійцям ЗСУ, щоб здобути додаткові можливості для ударів по противнику?

Для українських військових працює система TAF Bonus, завдяки якій відеокадри ураження дроном "Колібрі" стають реальним військовим спорядження, написала компанія у Telegram-каналі. Система працює з вересня 2025 року і допомогла не одному підрозділу отримати бонуси, а потім — винагороду. При цьому масштабність винагороди залежить від розмірів цілі: одна ціна у російського піхотинця, інша — у бронемашини.

У лютому 2026 року компанія нагадала про чотири кроки, які повинні зробити оператори БпЛА "Колібрі" задля участі у програмі TAF Bonus. Найперше, бійці повинні зафіксувати кадри ураження ворожої цілі. Наступний етап — надіслати відео у WhatsApp на спеціальний номер. Після цього відбувається верифікація влучання і нараховуються бонуси. Останній крок — бійці можуть обміняти певну кількість бонусів за обрану винагороду. Наголошується, що кількість бонусів залежить від типу уражених об'єктів, а далі можна "купувати" будь-що, на що вистачить таких віртуальних "грошей".

Дрони ЗСУ — кроки бонусної програми TAF Bonus для "Колібрі" Фото: Telegram

Компанія також уточнила, що саме можна отримати в обмін на бонуси. З'ясувалось, що у переліку варіантів — комплектуючі, пульти керування, дрони "Колібрі" різних типів, системи РЕБ.

Дрони ЗСУ — як приєднатись до бонусної програми TAF Bonus для "Колібрі" Фото: Telegram

У дописі TAF не вказано, який "курс обміну" ураженої цілі на бонуси. Є відео з прикладом, яке відео очікують отримати організатори системи. Наприклад, підрозділ спершу надіслав кадри, як "Колібрі" наздоганяє бронемашину ЗС РФ та влучає, а наступне відео — як розвідувальний БпЛА фіксує палаючу техніку у точці удару. На сторінці Facebook компанії є відео зі збиттям розвіддронів противника: підрозділ "Сталеві леви" знищив 36 од. Крім того, є удар по РСЗВ "Град", але не вказано, скільки ж бонусів отримали бійці 128 ОГШБр за підтверджене ураження такої масштабної цілі.

Дрони ЗСУ — чим цікаві "Колібрі"

"Колібрі" — це серія FPV-дронів, які відповідають стандартам Міноборони України та кодифіковані для використання ЗСУ. Компанія TAF випускає різні моделі таких безпілотників-камікадзе, які відрізняються можливостями на полі бою. Також зауважується, що потужності виробництва — понад 80 тис. апаратури різних типів на місяць. Загальні характеристики "Колібрі" (моделі 7-13) — швидкість 60-80 км/год, дальність 12-30 кг, вантажопідйомність 1-5 кг. Крім того, є моделі на оптоволоконному керуванні, які можуть летіти на відстань 10-25 км. Влітку 2025 року Фокус писав про дрон-ретранслятор "Колібрі 13" FR1, який замінив китайський аналог БПЛА DJI Matrice. Пристрій може піднятись на висоту 1 км, перебувати від оператора на відстані 5 км, рухатись по заданому маршруту без GPS, транслювати сигнал іншим БпЛА на відстань 15-20 км.

Нагадуємо, восени 2025 року компанія WB Group розповіла про дрони FlyEye, який може нести відеокамери, тепловізори, ретранслятори тощо.