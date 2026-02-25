Цена удара "Колибри": как бойцы ВСУ зарабатывают технику от TAF за подтвержденные удары

Операторы FPV-дронов "Колибри" Вооруженных сил Украины имеют альтернативный шанс получить технику в обмен на поражение целей Вооруженных сил Российской Федерации, говорится в сообщении компании-производителя. Чтобы получить бонус, необходимо прислать видео с кадрами попадания, и тогда ожидать вознаграждение — средство радиоэлектронной борьбы, беспилотники или более мелкие вещи. Что делать бойцам ВСУ, чтобы получить дополнительные возможности для ударов по противнику?

Для украинских военных работает система TAF Bonus, благодаря которой видеокадры поражения дроном "Колибри" превращаются в реальное военное снаряжение, написала компания в Telegram-канале. Система работает с сентября 2025 года и помогла не одному подразделению получить бонусы, а затем — вознаграждение. При этом масштабность вознаграждения зависит от размеров цели: одна цена у российского пехотинца, другая — у бронемашины.

В феврале 2026 года компания напомнила о четырех шагах, которые должны сделать операторы БпЛА "Колибри" для участия в программе TAF Bonus. Прежде всего, бойцы должны зафиксировать кадры поражения вражеской цели. Следующий этап — отправить видео в WhatsApp на специальный номер. После этого происходит верификация попадания и начисляются бонусы. Последний шаг — бойцы могут обменять определенное количество бонусов за выбранное вознаграждение. Отмечается, что количество бонусов зависит от типа пораженных объектов, а дальше можно "покупать" что угодно, на что хватит таких виртуальных "денег".

Дроны ВСУ — шаги бонусной программы TAF Bonus для "Колибри" Фото: Telegram

Компания также уточнила, что именно можно получить в обмен на бонусы. Выяснилось, что в перечне вариантов — комплектующие, пульты управления, дроны "Колибри" различных типов, системы РЭБ.

Дроны ВСУ — как присоединиться к бонусной программе TAF Bonus для "Колибри" Фото: Telegram

В заметке TAF не указано, какой "курс обмена" пораженной цели на бонусы. Есть видео с примером, какое видео ожидают получить организаторы системы. Например, подразделение сначала прислало кадры, как "Колибри" догоняет бронемашину ВС РФ и попадает, а следующее видео — как разведывательный БпЛА фиксирует горящую технику в точке удара. На странице Facebook компании есть видео со сбиванием разведдронов противника: подразделение "Стальные львы" уничтожило 36 ед. Кроме того, есть удар по РСЗО "Град", но не указано, сколько же бонусов получили бойцы 128 ОГШБр за подтвержденное поражение такой масштабной цели.

Дроны ВСУ — чем интересны "Колибри"

"Колибри" — это серия FPV-дронов, которые соответствуют стандартам Минобороны Украины и кодифицированы для использования ВСУ. Компания TAF выпускает различные модели таких беспилотников-камикадзе, которые отличаются возможностями на поле боя. Также отмечается, что мощности производства — более 80 тыс. аппаратуры различных типов в месяц. Общие характеристики "Колибри" (модели 7-13) — скорость 60-80 км/ч, дальность 12-30 кг, грузоподъемность 1-5 кг. Кроме того, есть модели на оптоволоконном управлении, которые могут лететь на расстояние 10-25 км. Летом 2025 года Фокус писал о дроне-ретрансляторе "Колибри 13" FR1, который заменил китайский аналог БПЛА DJI Matrice. Устройство может подняться на высоту 1 км, находиться от оператора на расстоянии 5 км, двигаться по заданному маршруту без GPS, транслировать сигнал другим БпЛА на расстояние 15-20 км.

Напоминаем, осенью 2025 года компания WB Group рассказала о дроне FlyEye, который может нести видеокамеры, тепловизоры, ретрансляторы и тому подобное.